De este modo, el crédito de consumo en dólares se expandió a ritmo de 20.8% anual en julio, incremento a doble dígito que comenzó en diciembre del año pasado, cuando subió 10.7%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las personas que poseen líneas de crédito en esa denominación hoy prefieren consumir o endeudarse en moneda extranjera ante una caída del dólar, pues nominalmente su obligación resulta menor, mencionó a Gestión Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad ESAN.

“Están aprovechando el debilitamiento del dólar a nivel global, se están beneficiando de este contexto, lo cual es válido”, sostuvo.

El billete verde pierde fuerza frente al sol. En lo que va del 2025 su valor se depreció en 7.5% en el mercado local, de acuerdo con el BCRP.

Menor costo

Asimismo, Yang Chang, economista de la Universidad de Piura, coincide en mencionar que la senda bajista de la divisa estadounidense estaría empujando a algunos deudores a financiarse en esta moneda.

Estos tienen la expectativa de que, en el corto plazo, el costo de su crédito seguirá a la baja pues requieren cada vez menos soles para pagar la cuota, comentó.

A ello se suma que las tasas de interés de los créditos de consumo en dólares son más bajas que las de soles, agregó.

La tasa de interés promedio de los préstamos de consumo en soles es de 56.21% anual, mientras que en dólares marca 49.07%, según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Evolución del precio del dólar

Estratos

Según Lizarzaburu, la población que está detrás de esta tendencia pertenecería al segmento socioeconómico A y B, ya que tienen acceso a un tipo de cambio preferencial con las entidades financieras, aplicativos de fintech o en casas de cambio para cubrir sus obligaciones.

La gente con ingresos más estables y de estratos medios o altos suelen contar con líneas en dólares, indicó.

Además, en algunos casos, cuando deudores del C y D solicitan préstamos de consumo, la asignación se hace en la moneda en la que ganan su salario, acotó.

Chang se refirió a la participación del estrato B en la toma de deuda en dólares y sostuvo que algunas de estas personas están utilizando estos recursos para compras por Internet, pues suelen ser productos importados cuya facturación se hace en moneda extranjera, y, en menor medida, en viajes.

Tendencia

Chang estima que este comportamiento continuaría en el corto plazo, pues hay factores internacionales que se deben seguir monitoreando y que mantendrían al dólar débil.

La política asumida en EE.UU. y la decisión de la Reserva Federal (Fed) de ese país sobre su tasa de referencia pueden mantener esa moneda extranjera en el rango actual, indicó.

En tanto, Lizarzaburu considera que la tendencia debería revertirse en el mediano plazo, porque la dolarización en el país se viene reduciendo y, de alguna forma, el principio fundamental es endeudarse en la moneda en la que se reciben los ingresos.

“Cuando el tipo de cambio termine de estabilizarse, posiblemente en un rango de S/ 3.46 a S/ 3.50, las personas empezarían a endeudarse nuevamente en moneda nacional”, expresó.

Precaución

Los especialistas precisaron que si bien endeudarse en dólares hoy –en un contexto de dólar a la baja– implica que en el corto plazo se podría pagar menos, existe el riesgo latente de quedar descalzado.

Puede que el precio del dólar suba y la deuda requiera más soles para ser cancelada, por lo que hay que tener mucho cuidado con el stock de obligaciones en moneda extranjera y con la forma en que se realiza el consumo, advirtió Lizarzaburu.