Dólar sigue en declive en el mercado cambiario entre bancos, pero también en las calles.
Dólar sigue en declive en el mercado cambiario entre bancos, pero también en las calles.
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Los modelos usados por bancos como BCP para proyectar el comportamiento del tipo de cambio apuntan a que el declive del dólar observado este año, puede prolongarse.

TE PUEDE INTERESAR

Desde hoy cierran retiro de 95.5% de fondo de AFP para 4 millones de afiliados, ¿por qué?
¿Qué empresas y sectores en Perú son más vulnerables a aranceles de Trump?
Empresas reparten dividendos récord a accionistas, ¿qué temen y qué es lo malo?
Cooperativas intervenidas por SBS no tienen protección para ahorristas, ¿cuántas están así?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.