Por su parte, Intéligo refiere que este recorte busca reforzar el proceso de convergencia de la inflación al centro del rango meta.
El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió reducir la tasa de interés de referencia de 4.5% a 4.25% en setiembre. Esta acción acontece luego de tres meses de sostener la tasa clave en el mismo nivel.

