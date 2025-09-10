Las instituciones que ya venían usando la IA para agilizar sus procesos, deberán delimitar cuándo corresponde a una evaluación crediticia.
El nuevo reglamento de la ley de Inteligencia Artificial (IA) dispone calificar como de riesgo alto el uso de sistemas basados en IA para determinar la evaluación crediticia de las personas, excepto en los casos en que sirva para la detección de fraude financiero.

