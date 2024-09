Lo que una persona busca es que su portafolio sea un reflejo, de alguna manera, de quién es; desde los instrumentos que le son más afines, aquellos que entiende más y con los que se siente más cómodo, hasta los que muestren sus valores, dijo Joanna Castro, executive director de Asesoría de Inversiones del holding financiero.

Si un inversionista cree que la tecnología es el futuro, es muy probable que tenga un sesgo hacia ese segmento en su portafolio, o si prefiere el cuidado del medio ambiente, se inclinará hacia empresas con políticas de desarrollo sostenible, agregó.

No obstante, comentó, que invierta en dichas tendencias no debería hacer que su retorno sea menor o que tenga más riesgo, sino que debe encontrar los activos correctos, con un equilibrio entre la rentabilidad y el reflejo de la vida del partícipe.

¿Tendencia o moda?

Según Castro, el dinero debe crecer a un ritmo acelerado para llegar a la jubilación con el estilo de vida planteado, pues lo que vale el dinero hoy, no será lo mismo que al retirarse del mercado laboral.

En este camino, la especialista enfatiza la importancia de diferenciar entre lo que es una tendencia de inversión o una moda, porque podría representar tropiezos en la búsqueda de mayor retorno.

1. Criptomonedas, pese al crecimiento en el valor de bitcoin -el criptoactivo más representativo del mercado- en los últimos 10 años, Castro refiere que este instrumento “se siente más como una moda que como una tendencia”.

Perú no cuenta con un marco regulatorio específico que supervise las transacciones con criptomonedas, solo en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, lo que podría exponer a los inversores a fraudes o pérdidas sin posibilidad de amparo legal.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCRP) han emitido alertas sobre los riesgos que estas monedas digitales representan, pero aún no se han implementado regulaciones exhaustivas.

2. Inteligencia Artificial (IA), es otro rubro que aún no se termina de aplicar en el sector real y, si no lo hace, podria terminar siendo una moda y no una tendencia, sostuvo.

“Hay que aprender a diferenciar porque a veces queremos entrar con todo en un nuevo activo sin estar muy seguros si es una inversion estructural”, alertó.

A largo plazo, las empresas en Perú aumentarían su inversión en IA en US$ 1.1 millones, y el 70% de dichas compañías incrementaría el 37% de dicho monto en los próximos 24 meses, estima Microsoft Perú.

3. Puerto de Chancay, cuya inversión “es una maravilla, pero si todo el mundo quiere invertir allí se vuelve preocupante, porque no suena como una inversión para todo el mundo”, manifestó. Si hay muchos inversionistas que lo están comprando, hay que diferenciar lo que es moda de la parte estructural, acotó.

En noviembre de este año inicia la marcha blanca con la inauguración de la megaobra, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Aunque las operaciones comerciales empezarían en el 2025.

