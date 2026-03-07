La señal televisiva comenzó a operar en 1983 bajo el nombre Frecuencia 2, luego de que un grupo empresarial integrado por Bernardo Batievsky, el empresario peruano-israelí Baruch Ivcher y los hermanos Samuel y Mendel Winter obtuviera la concesión para operar el canal. Con el paso de los años, Ivcher se convirtió en el principal accionista de la televisora.

Durante sus primeras décadas, el canal consolidó una programación que combinaba entretenimiento, noticias y contenidos internacionales, lo que le permitió posicionarse como uno de los principales actores de la televisión abierta en el Perú.

En la década de 1990, el canal alcanzó gran notoriedad con programas periodísticos de investigación. Entre ellos destacó Contrapunto, espacio informativo que difundió reportajes sobre corrupción y abusos de poder, convirtiéndose en una referencia del periodismo televisivo de la época.

Pero aquellos años también estuvieron marcados por la violencia política que sacudía al país. En la madrugada del 5 de junio de 1992, un camión bomba colocado por la organización terrorista Sendero Luminoso explotó frente a la sede del canal, ubicada en el distrito limeño de Jesús María. La explosión destruyó gran parte de las instalaciones y dejó un saldo trágico: tres trabajadores fallecidos y más de veinte personas heridas.

Frecuencia Latina protagonizó algunos de los episodios más intensos entre medios y poder político en el Perú.

El caso Ivcher y el control del canal por los hermanos Winter

A mediados de la década de 1990, Frecuencia Latina quedó envuelta en un conflicto que reflejó las tensiones existentes entre el poder político y los medios de comunicación en el Perú.

La empresa que operaba el canal había sido fundada por Bernardo Batievsky, Baruch Ivcher y los hermanos Samuel y Mendel Winter, quienes participaban como socios accionistas. Con el paso de los años, Ivcher fue consolidando su posición dentro de la compañía hasta convertirse en el principal accionista y en la figura más visible en la conducción de la televisora.

En 1997, el gobierno de Alberto Fujimori dispuso el retiro de la nacionalidad peruana a Ivcher, luego de que el programa periodístico Contrapunto difundiera reportajes sobre presuntos actos de corrupción vinculados al régimen y a su asesor Vladimiro Montesinos.

La medida tuvo consecuencias directas en la propiedad del canal. La legislación peruana establecía que los medios de comunicación no podían estar en manos de ciudadanos extranjeros, por lo que Ivcher perdió el control legal de la empresa. En ese contexto, los hermanos Samuel y Mendel Winter —socios minoritarios— asumieron la administración de Frecuencia Latina.

Los hermanos Samuel y Mendel Winter admitieron haber recibido más de US$ 3 millones del asesor Vladimiro Montesinos. (Foto: Ernesto Arias/ Archivo El Comercio)

Durante ese periodo se produjeron cambios en la dirección y en la línea editorial de la televisora, mientras varios periodistas vinculados al equipo original dejaron la estación. El caso generó cuestionamientos de organismos internacionales dedicados a la defensa de la libertad de prensa y fue seguido de cerca por la opinión pública.

Tras la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y la posterior restitución de la nacionalidad peruana a Ivcher, el empresario recuperó el control de la compañía. El 6 de diciembre de ese mismo año retomó formalmente la administración del canal.

El negocio de Latina TV

Durante la década de 2010, Latina inició un proceso de modernización tecnológica y reorganización empresarial. Uno de los hitos ocurrió en 2012, cuando el empresario Baruch Ivcher anunció el ingreso del fondo de inversión peruano Enfoca Inversiones en el capital de la compañía que operaba Frecuencia Latina, lo que marcó una nueva etapa en la estructura corporativa del canal y en su estrategia de contenidos. En los años siguientes, la televisora adoptó progresivamente la marca Latina Televisión, con la que opera actualmente.

Más de una década después, el desempeño comercial del canal reflejaba su peso dentro del mercado televisivo. En 2023, el gerente comercial de Latina, Max Iglesias, señaló a Gestión que la empresa concentraba alrededor del 34% del share publicitario en televisión, mientras que su plataforma digital registraba más de 6 millones de usuarios únicos y más de 55 millones de páginas vistas mensuales. En paralelo, el canal impulsó una estrategia de internacionalización de contenidos, buscando posicionarse como un hub de producción para otros mercados, con conversaciones con productoras en Ecuador, Colombia y Chile, además de explorar oportunidades en México y Estados Unidos.

Los indicadores de consumo también reflejan su presencia en el ecosistema mediático peruano. De acuerdo con el Digital News Report 2025 del Reuters Institute, Latina News alcanza 45% de uso semanal en televisión, radio y prensa, ubicándose como la marca informativa con mayor alcance en ese segmento. En el entorno digital, Latina News online registra 23% de uso semanal, mientras que 55% de los encuestados afirma confiar en la marca.

La producción informativa se ha consolidado como uno de los pilares de su programación. En 2025, los programas de noticias representaban aproximadamente el 43% de la parrilla de señal abierta. De cara a las elecciones generales de 2026, la televisora adelantó a este diario que proyectaba un incremento superior al 30% en el presupuesto del área informativa, con una inversión de varios millones de dólares destinada a equipos de transmisión digital, logística y cobertura periodística.

La venta de Latina TV

Chilevisión fue adquirido recientemente por el Grupo Vytal.

El 6 de marzo, se hizo de conocimiento pública el acuerdo de venta de Latina Televisión con el holding Grupo Vytal, mediante el cual este conglomerado empresarial adquirirá el control del canal ubicado en la avenida San Felipe. Aunque los detalles financieros de la transacción no han sido revelados, el cierre de la operación aún está sujeto a verificaciones y autorizaciones gubernamentales que se completarían en los próximos meses.

Con esta operación, el empresario argentino Tomás Yankelevich, ejecutivo con trayectoria en algunos de los conglomerados audiovisuales más influyentes de la región, asumirá el control de uno de los canales históricos de la televisión peruana.

La adquisición se suma a la reciente compra de Chilevisión y forma parte de la estrategia del Grupo Vytal para consolidar una plataforma regional de televisión abierta, producción de contenidos y distribución digital en América Latina.