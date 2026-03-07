El canal de la avenida San Felipe fue fundado en 1983 como Frecuencia 2.
Dax Canchari Reyes
La historia de Latina Televisión —conocida durante décadas como Frecuencia Latina o simplemente Canal 2— refleja algunos de los episodios más intensos de la relación entre medios y política en el Perú. Desde su fundación en la década de 1980 hasta el reciente cambio de control empresarial con el holding Grupo Vytal, el canal ha atravesado etapas de crecimiento, conflictos con el poder político y profundas transformaciones corporativas. Pero ¿cómo nació Latina TV y cómo llegó a convertirse en uno de los canales más influyentes del país?

