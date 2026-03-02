Alicorp, la multinacional peruana de alimentos y consumo masivo del Grupo Romero, cerró la adquisición del 60% de las acciones de Inka Crops y Procesadora Tropical, concretando así su ingreso a la categoría de snacks e iniciando una nueva etapa de crecimiento conjunto. La operación, anunciada en noviembre de 2025 como un acuerdo para la potencial compra, se materializa ahora con la incorporación de marcas emblemáticas como Inka Chips e Inka Corn a su portafolio.

Inka Crops cuenta con más de 25 años de trayectoria y un portafolio de snacks con presencia tanto en el mercado local como internacional. Actualmente, sus productos llegan a más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador y Chile.

Con la integración, Alicorp incorpora marcas con posicionamiento relevante y presencia creciente en el exterior, ampliando así su alcance dentro del segmento de snacks.

Otras marcas de Alicorp en el mercado peruano.

Nueva etapa de crecimiento conjunto

Según Gonzalo Uribe, CEO de Alicorp, la operación confirma la apuesta de la compañía por crecer en categorías donde pueda generar valor y diferenciación.

“Inka Crops es una empresa con marcas sólidas, una cadena agrícola integrada y un posicionamiento relevante en mercados internacionales. Estamos convencidos de que, juntos, podremos potenciar su crecimiento, fortalecer la categoría de snacks y acompañar a más consumidores en su día a día”, señaló.

La integración representa una oportunidad de crecimiento para ambas organizaciones: Alicorp fortalece su propuesta en snacks, mientras que Inka Crops amplía su capacidad de expansión y llegada a nuevos consumidores en Perú y la región.

Inka Chips ahora forma parte del portafolio de Alicorp. (Foto: Inka Chips)

Inka Crops con planes en su planta de San Juan de Lurigancho

Horas antes de que se confirmara la operación, este diario informó que Inka Crops había presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ampliar y modernizar el componente auxiliar de lavado de tubérculos en su planta de San Juan de Lurigancho. El proyecto contempla una inversión de S/ 4′220,124.27.

La iniciativa forma parte del plan de desarrollo propio de Inka Crops y fue gestionada de manera independiente a la adquisición del 60% de sus acciones por parte de Alicorp, operación que se oficializó hoy.