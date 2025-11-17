Inka Crops tiene presencia en 19 países y busca consolidarse en el mercado europeo, sobre todo en Francia y Alemania, a donde esperan llegar muy pronto. (Foto: Inka Chips).
Redacción Gestión
para la potencial adquisición del 60% de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical. Así, .

El cierre definitivo de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones establecidas en el contrato, así como a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Este tipo de procedimientos es habitual en operaciones de compra o integración empresarial de esta escala.

En la actualidad, que comprende a marcas representativas y de alta recordación en el mercado peruano y regional, indicó la firma en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Alicorp y una apuesta por las compras

Entre las más recientes adquisiciones de Alicorp, se encuentra la anunciada a principios de octubre y que involucró al 100% de las acciones de Jabonería Wilson (Ecuador), Disanu (Perú) y Sanuss (Colombia), especializadas en cuidado del hogar, cuidado personal y cuidado de la ropa.

La adquisición de Jabonería Wilson, una de las compañías más emblemáticas en el mercado ecuatoriano, que cuenta con marcas como LAVAX, LAVA, GOL, y otras, significó una apuesta en inversión en dicho país, impulsando el crecimiento económico, desarrollando de la industria y dinamizando el mercado, sostuvo la empresa.

De esta manera, Alicorp expandió su presencia en la región, apalancada de una compañía con más de 80 años en el mercado.

La presencia de Inka Crops

de experiencia en el desarrollo y comercialización de snacks. Su portafolio incluye productos elaborados con insumos locales, lo que le ha permitido posicionarse entre las marcas preferidas por los consumidores.

Procesadora Tropical, por su parte, es la compañía encargada de surtir a Inka Crops con materias primas para su producción. Juntas han construido una cadena de abastecimiento sólida, caracterizada por un trabajo directo y sostenido con productores agrícolas peruanos, clave para asegurar la calidad de sus productos.

, ambas con presencia en el mercado nacional y en más de 25 países, incluyendo Estados Unidos, Ecuador y Chile.

Para el presente año, Inka Crops proyectaba triplicar sus ventas en mercados internacionales frente al resultado de 2024, cuando las exportaciones directas habrían llegado a alrededor 250 toneladas de productos en su versión chips; es decir, más de 2 millones de unidades.

