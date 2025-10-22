La empresa lidera en Perú categorías como harinas, aceites, detergentes, pastas, galletas, mantecas y mayonesa, manteniendo su posición frente a multinacionales. (Fotocomposición)
Edgar Velito
La empresa peruana Alicorp ha construido su historia sobre una serie de adquisiciones estratégicas que la llevaron de sus orígenes en los años 70 a convertirse en un gigante regional del consumo masivo. Con un portafolio diversificado que abarca alimentos, limpieza y cuidado personal, la compañía ha sabido combinar compras clave con apuestas de innovación local para consolidar su liderazgo frente a competidores globales y expandirse en la región andina, manteniendo a Perú como su mercado principal.

