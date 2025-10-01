Ecuador es un país estratégico para Alicorp, afirmó Alvaro Correa, CEO de Alicorp. (Foto: GEC)
La adquisición de Jabonería Wilson, una de las compañías más emblemáticas en el mercado ecuatoriano, que cuenta con marcas como LAVAX®, LAVA®, GOL®, y otras, significa una apuesta en inversión en dicho país, impulsando el crecimiento económico, desarrollando de la industria y dinamizando el mercado, sostuvo la empresa.

“Ecuador es un país estratégico para Alicorp. Combinaremos lo mejor de ambas compañías, creando juntos una operación que maximice el valor para nuestros consumidores y clientes. Esta es una apuesta por dinamizar la industria y fortalecer nuestra presencia regional con un portafolio de productos diverso, innovador y de alta calidad a través de marcas emblemáticas de Jabonería Wilson y a las cuales sumaremos el portafolio de Alicorp”, señaló Alvaro Correa, CEO de Alicorp.

“Estamos muy entusiasmados con esta integración. La unión de Alicorp con Jabonería Wilson es una muestra de la confianza en el potencial de Ecuador, en su gente y en un legado de 80 años”, expresó por su parte, Francisco Guerrero, gerente general de Jabonería Wilson.

