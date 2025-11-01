El exgerente general de Alicorp, Álvaro Correa Malachowski, difundió un mensaje de despedida en el que agradece al directorio, a su equipo de liderazgo y a los más de 7,500 colaboradores de la compañía, tras culminar el periodo de transición iniciado en 2023.

“Cierro una etapa muy especial en mi vida profesional. Ha sido un privilegio liderar Alicorp y compartir el camino con un equipo extraordinario”, señaló Correa. El ejecutivo destacó las experiencias y relaciones construidas durante su gestión, y aseguró que deja una organización sólida y con una cultura fortalecida.

Alicorp ya había informado que el directorio aceptó la renuncia de Correa, proceso que marca el cierre de una etapa en la que -según la empresa- se consolidó la estrategia iniciada dos años atrás, con resultados positivos en ingresos, rentabilidad y desempeño de negocios clave como Vitapro y el segmento B2B.

En su mensaje, Correa también dedicó un agradecimiento especial a Dionisio Romero Paoletti, Manuel Romero y al directorio “por la confianza, el cuestionamiento constante y el gran apoyo” durante su gestión.

Asimismo, expresó sus mejores deseos para Gonzalo Uribe Arbeláez, quien asumirá la gerencia general este lunes 3 de noviembre.

“A romperla, Gonzalo”, escribió, asegurando que lo acompañará en el proceso de transición “en lo que necesite”.

Uribe, ejecutivo con trayectoria en compañías globales de consumo masivo como Kimberly Clark, Mondelez y Cadbury Adams, fue designado por el directorio el 1 de noviembre como el nuevo líder de la compañía.

Los resultados recientes de Alicorp respaldan el cierre de la gestión de Correa. Al segundo trimestre de 2025, la empresa reportó ventas consolidadas por S/ 2,988 millones, un crecimiento de 19% interanual. La utilidad bruta ajustada llegó a S/ 782 millones (+13%) y el EBITDA ajustado alcanzó los S/ 450 millones (+22%), cifras impulsadas por el buen desempeño del negocio de acuicultura -cuyo volumen creció 36%- y el avance del negocio B2B, apalancado en la integración de Refinería del Espino.

Correa cierra su mensaje con una frase personal que marca su siguiente etapa: “Ahora, a seguir descubriendo, construyendo y viviendo nuevas aventuras”.