Las papas nativas, cultivadas por agricultores peruanos, se transforman en snacks de Inka Chips. (Foto: Inkachips).
Mayumi García
mailMayumi García

La peruana Inka Crops, orientada a la elaboración de snacks (hojuelas y granos) fritos y salados con la marca Inka Chips, apunta a mejorar el equipamiento de su planta en San Juan de Lurigancho (SJL). La compañía planea realizar cambios en sus unidades productivas, según informó al Ministerio de la Producción (Produce).

