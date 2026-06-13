OG Anunoby (C) de los New York Knicks en acción durante el Juego 3 de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 08 de junio de 2026.
OG Anunoby (C) de los New York Knicks en acción durante el Juego 3 de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 08 de junio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Cuando OG Anunoby realizó un salto para la historia que permitió la victoria de los Knicks el miércoles por la noche en Nueva York, las zapatillas que lo impulsaron no eran Nike ni Adidas. Eran Skechers.

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