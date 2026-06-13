No es una marca que normalmente venga a la mente de los consumidores cuando piensan en calzado para básquet. De hecho, lanzó su primera línea de zapatillas técnicas para este deporte hace menos de tres años.

Pero después de que la “Mano Derecha de Dios” de Anunoby desviara el balón hacia la canasta cuando restaban apenas 1.2 segundos en el cuarto juego de las Finales de la NBA, Skechers quedó en una posición privilegiada: tener a un candidato al premio al Jugador Más Valioso usando sus zapatillas. El alero se unió al grupo de atletas patrocinados por la compañía hace menos de un año.

Antes de las Finales, Anunoby regaló a la también embajadora de Skechers Martha Stewart un par autografiado con el cántico “Let’s Go Knicks”.

“Si alguien preguntara qué marca de zapatillas esperaría ver en las Finales de la NBA, creo que Skechers no sería la primera que se le ocurriría a la mayoría. En ese sentido, es algo sorprendente”, dijo Neil Saunders , director general de GlobalData.

Anunoby no solo ayudó a su equipo en los instantes finales del partido, sino que fue una de las principales figuras de la victoria. En la remontada de los Knicks tras estar 29 puntos abajo, anotó 33 puntos, incluidos siete triples.

Skechers sigue rezagada en calzado deportivo | Nike ha cedido participación de mercado

“Creo que es un momento muy importante para Skechers porque no solo le da un enorme impulso en términos de visibilidad y credibilidad, sino que además consolida su estrategia de convertirse en una marca enfocada en el rendimiento deportivo”, afirmó Saunders .

Skechers fue fundada en 1992 en California como una empresa dedicada a la venta de botas de trabajo antes de expandirse al mercado de zapatillas para adultos y niños. El año pasado, la firma de inversiones 3G Capital compró todas sus acciones y la deslistó de la bolsa.

“La participación de OG Anunoby en las Finales de la NBA usando Skechers es un momento histórico para nuestra marca”, señaló la empresa en un comunicado.

Durante su actuación heroica, Anunoby utilizó unas Skechers SKX Nexus “NYC Blue”. Los aficionados no pueden comprarlas, ya que se trata de un modelo personalizado creado por la compañía para la estrella de los Knicks. Sin embargo, Saunders cree que la exposición beneficiará a la marca.

“Tendrá un impacto positivo en las ventas”, afirmó. “No será el único factor que impulse el negocio, pero cuando un atleta de primer nivel utiliza un producto distintivo en un evento deportivo de máxima relevancia, eso genera un efecto positivo sobre toda la marca. La gente quiere zapatillas similares”.

Skechers todavía posee menos del 6% del mercado mundial de calzado deportivo. Sin embargo, en los últimos cinco años su participación ha aumentado gradualmente, mientras que el dominio de Nike se ha reducido en los años más recientes, según datos de Euromonitor International.

Recientemente, la compañía ha intensificado su apuesta por el deporte. El mes pasado firmó un acuerdo multianual con la WNBA para convertirse en socio oficial de la liga. Además, ingresó al mercado de la NBA en 2023.