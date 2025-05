3G Capital adquirirá el fabricante de calzado Skechers USA Inc. por US$ 9,400 millones, en lo que marca un espectacular regreso a las operaciones del fondo de inversión después de casi cuatro años.

La operación de privatización —que combina efectivo y deuda— formó parte de una serie de fusiones y adquisiciones por alrededor de US$ 30,000 millones anunciadas el lunes, lo que sugiere que los inversionistas están ansiosos por revertir la fuerte desaceleración que siguió a los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump en abril.

Los US$ 5,000 millones en deuda de JPMorgan Chase & Co. también son una señal de que los mercados de financiación apalancada están empezando a abrirse nuevamente.

El acuerdo sugiere además oportunidades para el capital privado en sectores afectados por los aranceles, como el calzado y otros bienes de consumo, que se han visto afectados por la guerra comercial de Trump.

Las acciones de Skechers subieron hasta un 25% el lunes, alcanzando su mayor alza intradía en más de siete años. La acción cotizaba a US$ 61.44 a las 2:24 en Nueva York, lo que le otorga a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$ 9,200 millones.

El fondo de inversión 3G, con sede en Nueva York, anunció el lunes en un comunicado que pagará US$ 63 en efectivo por cada acción de Skechers, lo que supone una prima del 30% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de la empresa en los últimos 15 días.

Antes de que se anunciara el acuerdo, las acciones de Skechers habían caído un 28% en lo que va de año, debido a que el fabricante de calzado se vio afectado por una caída provocada por los aranceles en todo el sector.

La operación ha supuesto “una enorme presión para las empresas”, señaló Laurent Vasilescu, analista de BNP Paribas Exane, señalando que Skechers, Carters y Columbia han retirado sus previsiones anuales.

Cuando Skechers retiró su proyección para todo el año en abril, la compañía lo atribuyó al impacto de los aranceles en centros de fabricación como Vietnam y China, donde produce una parte importante de sus zapatillas. La compañía señaló que tendría que subir los precios y colaborar con los proveedores para mitigar el aumento de costos.

Aliviar la presión

Dejar de cotizar en bolsa ayudará a Skechers a sortear la guerra comercial de Trump sin la presión de los mercados públicos. Skechers seguirá estando dirigida por su director ejecutivo, Robert Greenberg, pero al no tener que cumplir con los requisitos de información de una empresa que cotiza en bolsa, podrá tomar medidas para proteger al tercer minorista mundial de calzado deportivo de los aranceles sin estar bajo el escrutinio público. Greenberg posee acciones por US$ 1,100 millones.

El acuerdo “debería permitir a la empresa seguir creciendo sin el escrutinio de los inversionistas, especialmente en un contexto de creciente incertidumbre macroeconómica debido a las tensiones comerciales”, señaló la analista de Bloomberg Intelligence Abigail Gilmartin.

La transacción, que se espera que se cierre en el tercer trimestre, también tiene una estructura a medida. Además de US$ 63 por acción, los inversionistas también recibirán un pago en efectivo de US$ 57 por acción y una unidad de capital no transferible en la nueva empresa matriz de Skechers, según el comunicado. Se espera que 3G posea el 80% de las unidades en circulación cuando se cierre la transacción.

“Skechers es una marca emblemática, dirigida por su fundador, con una trayectoria de creatividad e innovación. Sentimos una gran admiración por el negocio que ha construido este equipo y esperamos apoyar la próxima etapa de la compañía”, señaló 3G en el comunicado.

Skechers, fundada por Greenberg en 1992, comenzó vendiendo de botas de leñador en California, antes de incorporar zapatillas deportivas para adultos y niños. Desde entonces, ha entrado en varias categorías deportivas, como el running, el golf y el fútbol, y tiende a centrarse en sectores menos llamativos del mercado del calzado, con estilos cómodos y precios más bajos que sus rivales, como Nike Inc. y Adidas AG.

Operaciones de 3G

3G, la empresa de capital privado con sede en Nueva York y raíces brasileñas, tiene fama de realizar pocas operaciones, pero de gran envergadura, y de gestionar los negocios a largo plazo. Fundada en 2004, adquirió Burger King en 2010 y posteriormente se fusionó con Tim Hortons.

Aunque 3G fue fundada por los multimillonarios brasileños Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Sicupira, ahora está dirigida por los socios codirectores Alex Behring y Daniel Schwartz. El trío original sigue siendo uno de los principales inversionistas, junto con el capital aportado por otros socios e inversionistas externos. El hijo de Lemann, Marc, y Sicupira también son inversionistas en el fabricante de zapatillas deportivas On Holding AG.

Su inversión en Burger King, ahora bajo la empresa Restaurant Brands International Inc., ha generado una rentabilidad extraordinaria durante los últimos 15 años. Sin embargo, su adquisición de Heinz y Kraft junto con Warren Buffett no logró replicar el éxito. 3G salió de Kraft Heinz Co. hace unos años.

La adquisición de Skechers es la primera operación importante de 3G desde finales de 2021, cuando acordó adquirir el 75% de la empresa de revestimiento de ventanas Hunter Douglas.