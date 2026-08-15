Optimismo para contratar en el corto plazo aumenta. | Foto: Pixabay
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Redacción Gestión
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. ¿El ánimo empresarial se refleja también en sus ganas de contratar?

La respuesta corta es “sí”. Las expectativas para contratar personal a 3 meses subieron de 54.6 a 56.6 puntos; y a 12 meses, pasaron de 63 a 64.4 puntos. Hay que recordar que más de 50 puntos es tramo positivo. Sin embargo, la mirada varía según cada sector.

Expectativas para contratar a 3 y 12 meses

Sobre las expectativas de empleo a 3 meses, todas las actividades son optimistas de ampliar su planilla, pero dos destacan: comercio (57.6 puntos) y servicios (58.8 puntos), según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP
Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP
Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP
Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP

Justamente, ambos sectores son los principales creadores de puestos de trabajo en el país. Si se revisa la data de empleo privado formal, a mayo de este año, el comercio alcanzó 807,000 posiciones (6%), mientras que servicios 2.4 millones (4.2%).

Empleo formal privado a mayo 2026. Fuente: BCRP
Empleo formal privado a mayo 2026. Fuente: BCRP

Construcción (56.3 puntos), minería e hidrocarburos (55.3 puntos) y manufactura (54.1 puntos) también se consolidaron en tramo positivo cuando se les consulta sobre el empleo a 3 meses.

Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

A 12 meses, hay mayor optimismo para contratar personal en tres sectores clave: construcción (63.3 puntos), comercio (67.5 puntos) y servicios (69.5 puntos). Sin embargo, en manufactura y minería e hidrocarburos ese optimismo se redujo.

Vale decir que en términos generales las expectativas se han consolidado en tramo positivo. Aun así, no se puede ignorar que hay factores que pueden golpear ese entusiasmo. El más palpable es el fenómeno de El Niño. Aunque hasta hace unos meses se esperaba el golpe de El Niño Costero fuerte, ahora aumenta la posibilidad, también,

De hecho, las mayores probabilidades de ocurrencia de un fenómeno “muy fuerte” ha complicado el escenario: según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), compartidas con Gestión, .

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