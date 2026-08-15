El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, adelantó hace unos días que las expectativas macroeconómicas de Perú tocaron su mejor nivel en julio último. En algunos casos, incluso, fue el mejor resultado de toda la serie histórica (es decir, desde 2013). ¿El ánimo empresarial se refleja también en sus ganas de contratar?

La respuesta corta es “sí”. Las expectativas para contratar personal a 3 meses subieron de 54.6 a 56.6 puntos; y a 12 meses, pasaron de 63 a 64.4 puntos. Hay que recordar que más de 50 puntos es tramo positivo. Sin embargo, la mirada varía según cada sector.

Expectativas para contratar a 3 y 12 meses

Sobre las expectativas de empleo a 3 meses, todas las actividades son optimistas de ampliar su planilla, pero dos destacan: comercio (57.6 puntos) y servicios (58.8 puntos), según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP

Expectativas empresariales, en puntos. Fuente: BCRP

Justamente, ambos sectores son los principales creadores de puestos de trabajo en el país. Si se revisa la data de empleo privado formal, a mayo de este año, el comercio alcanzó 807,000 posiciones (6%), mientras que servicios 2.4 millones (4.2%).

Empleo formal privado a mayo 2026. Fuente: BCRP

Construcción (56.3 puntos), minería e hidrocarburos (55.3 puntos) y manufactura (54.1 puntos) también se consolidaron en tramo positivo cuando se les consulta sobre el empleo a 3 meses.

Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

A 12 meses, hay mayor optimismo para contratar personal en tres sectores clave: construcción (63.3 puntos), comercio (67.5 puntos) y servicios (69.5 puntos). Sin embargo, en manufactura y minería e hidrocarburos ese optimismo se redujo.

Vale decir que en términos generales las expectativas se han consolidado en tramo positivo. Aun así, no se puede ignorar que hay factores que pueden golpear ese entusiasmo. El más palpable es el fenómeno de El Niño. Aunque hasta hace unos meses se esperaba el golpe de El Niño Costero fuerte, ahora aumenta la posibilidad, también, de un impacto negativo de El Niño global extraordinario.

De hecho, las mayores probabilidades de ocurrencia de un fenómeno “muy fuerte” ha complicado el escenario: según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), compartidas con Gestión, El Niño limitaría la creación de 210,000 empleos formales entre 2026 y 2027.