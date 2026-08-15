El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó a Sayuri Bayona Matsuda como nueva viceministra de Comercio Exterior, en reemplazo de César Llona, quien ocupaba el cargo desde noviembre de 2025.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 006-2026-MINCETUR, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.

El documento lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

Bayona Matsuda cuenta con más de 12 años de experiencia en políticas de comercio exterior, negociaciones internacionales y desarrollo de mercados.

Comercio Exterior tiene nueva viceministra: ¿quién es y cuál es su trayectoria?. Foto: El Peruano.

Experiencia en comercio exterior

La nueva viceministra ha ocupado diversos cargos dentro del Mincetur. Entre ellos, fue viceministra de Comercio Exterior y asesora del Viceministerio de Comercio Exterior.

También estuvo al frente de la Dirección de Norteamérica y Europa, desde donde participó en la implementación de los acuerdos comerciales del Perú con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y los países de la EFTA.

Asimismo, fue jefa negociadora para la transición hacia un acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido y estuvo a cargo de las relaciones comerciales con los países de la Unión Económica Euroasiática.

Bayona también dirigió la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales y la Dirección de Asistencia para el Comercio Exterior, desde donde contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de empresas peruanas para aprovechar oportunidades en mercados internacionales.

Su trayectoria incluye participación en negociaciones comerciales. Entre 2011 y 2013 fue subjefa negociadora del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), actualmente CPTPP, y coordinadora del Acuerdo de Libre Comercio Perú-Corea.

Experiencia en el sector privado y formación académica

En el sector privado, Bayona Matsuda se desempeñó como consultora para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También fue directora de Relaciones Institucionales de Track Global Solutions, en Lima.

Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Sostenibilidad por Harvard Extension School, en Estados Unidos, y una maestría en Políticas Públicas por la KDI School of Public Policy and Management, en Corea del Sur.

En el ámbito académico, ha ejercido como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad de Lima.