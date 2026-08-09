El Poder Ejecutivo designó, mediante la resolución suprema Nº 004-2026-MINCETUR, a Liz Chirinos como viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en reemplazo de Nancy Laca, cuya renuncia al cargo fue aceptada y oficializada vía el diario oficial El Peruano.

Sobre la mesa quedan desafíos como incrementar el flujo de turistas internacionales, elevar el gasto y la permanencia de los visitantes, diversificar los destinos y fortalecer la conectividad.

¿Quién es Liz Chirinos?

Chirinos Cuadros registra más de 20 años de experiencia profesional vinculada al sector público, el turismo, la cooperación internacional y la gestión institucional. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Mincetur, entre ellos, el de jefa de Gabinete del Despacho Ministerial y viceministra de Turismo.

Asimismo, se desempeñó como directora Nacional de Desarrollo Turístico y asesora principal y legal del Viceministerio de Turismo y sectorista senior de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Asimismo, fue docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, del curso de Cooperación Internacional en Turismo.

Respecto a su formación académica, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un Executive Master en Dirección de Empresas Turísticas por IE Business School.

La lista de pendientes

El principal reto para el turismo peruano será capturar mayor valor económico de cada visitante. Esto implica no solo incrementar las llegadas internacionales, sino lograr estadías más prolongadas y una mayor gasto durante el viaje,

En paralelo, el sector necesita resolver brechas de conectividad e infraestructura, ampliar la oferta turística y desconcentrar los flujos de los destinos tradicionales, como Machu Picchu, para el crecimiento de la actividad tenga un mayor impacto en las economías regionales.