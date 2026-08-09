Liz Chirinos asume el vcargo de viceministra de Turismo con el desafío de convertir la recuperación de visitantes en mayores ingresos. (Foto: Andina)
Liz Chirinos asume el vcargo de viceministra de Turismo con el desafío de convertir la recuperación de visitantes en mayores ingresos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó, mediante la resolución suprema Nº 004-2026-MINCETUR, a Liz Chirinos como viceministra de Turismo del , en reemplazo de Nancy Laca, cuya renuncia al cargo fue aceptada y oficializada vía el diario oficial El Peruano.

¿Quién es Liz Chirinos?

Chirinos Cuadros registra más de 20 años de experiencia profesional vinculada al sector público, el turismo, la cooperación internacional y la gestión institucional. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Mincetur, entre ellos, el de jefa de Gabinete del Despacho Ministerial y viceministra de Turismo.

Asimismo, se desempeñó como directora Nacional de Desarrollo Turístico y asesora principal y legal del Viceministerio de Turismo y sectorista senior de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Asimismo, fue docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, del curso de Cooperación Internacional en Turismo.

Respecto a su formación académica, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un Executive Master en Dirección de Empresas Turísticas por IE Business School.

La lista de pendientes

El principal reto para el turismo peruano será capturar mayor valor económico de cada visitante. Esto implica no solo incrementar las llegadas internacionales, sino lograr estadías más prolongadas y una mayor gasto durante el viaje,

En paralelo, el sector necesita resolver brechas de conectividad e infraestructura, ampliar la oferta turística y desconcentrar los flujos de los destinos tradicionales, como , para el crecimiento de la actividad tenga un mayor impacto en las economías regionales.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Paz reduce a 12 los ministerios en Bolivia tras eliminar los de Turismo y de Planificación
Sin afectar su presupuesto: Así impulsan el turismo interno los peruanos en Fiestas Patrias
Fiestas Patrias: turismo interno movería hasta US$ 250 millones, según la CCL

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.