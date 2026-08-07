En una primera etapa, el proyecto de “7 regiones” beneficiaría a más de 300,000 usuarios. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El cambio de Gobierno en Perú, con Keiko Fujimori en la presidencia, tomó a Cusco en un momento cuando menos retador, pues su economía no registró crecimientos en los dos últimos años. En este contexto, Fernando Ruiz Caro, presidente del Instituto Cusqueño de Economía (Incuse), señaló que son varios los problemas en el radar regional.

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