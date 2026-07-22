Esta brecha persistente, por tanto, reabre el debate sobre cómo expandir la conectividad hacia las regiones. En una edición más de “Diálogos” , un espacio de conversación a cargo de Gestión, cuatro voceros del sector coincidieron en que el acceso es urgente por su impacto positivo: una familia podría reducir su canasta energética mensual de S/ 300 a S/ 150.

Advirtieron, asimismo, el agotamiento de las reservas con vista al 2035, lo que exige incentivar las inversiones en exploración para evitar una costosa dependencia de las importaciones. El modelo, con todos aquellos factores, ha llegado a un límite. ¿Qué salidas hay?

Ricardo Guerra, subeditor del equipo de Economía, moderó el panel. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Factor tiempo

Hay más de una propuesta para atender la falta de conectividad a gas natural en el país, pero el tiempo es un factor fundamental, pues la demora castiga sobre todo a las familias económicamente más vulnerables.

En este escenario, la figura que aparece sobre la mesa con “mejor forma” es el Proyecto de Masificación de Gas Natural para 7 Regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali).

La propuesta consiste en que Cálidda, la actual distribuidora de gas de Lima y Callao, reúna a estas siete regiones como si fueran un “apéndice” o una extensión de su mercado actual. Esta iniciativa busca aprovechar la escala de consumo de los grandes usuarios de la capital (industriales), de manera que se mantengan similares a Lima y Callao las tarifas para el centro y sur. Se estima que más de 200,000 usuarios serían beneficiados al término de los 10 años de la concesión.

Incluso, por mediados de junio reciente, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), declaró para este diario que pronto se concretarían las firmas de la adenda para iniciar este proyecto.

“En las próximas semanas, ya estando en el segundo semestre, tendremos lo que es la ampliación del contrato de Cálidda. [...] Ya los distintos actores nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la solución. ProInversión ya emitió su opinión favorable respecto a esta situación”, manifestó.

Quedan en cola, entonces, las intervenciones formales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

“Con estas dos opiniones estaremos listos para firmar esta adenda, que sería un excelente fin de gestión de este Gobierno”, acotó.

El diagnóstico

Al respecto, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS), indicó que se trata de un planteamiento eficiente porque, bajo este esquema, la empresa construiría una red troncal de distribución y empezaría a brindar el servicio en algunas ciudades en 16 meses.

Esto es significativamente menor en comparación con los ocho años que tomaría mediante obra pública y con los cinco años mediante una Asociación Público-Privada (APP). “Sería la opción que podría dar frutos en el corto plazo”, dijo.

La conclusión se avaló previamente en el estudio “Opciones de política para masificar el gas natural en el sur andino del Perú”, que lanzó en 2025.

A su turno Carlos Herrera Descalzi, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), cuestionó que alrededor de la discusión sobre los proyectos para masificar el gas se planteen desde el Estado estimaciones de costos adicionales sin sustento. Aun así, sostuvo que el costo político y social de no avanzar es mayor que cualquier discrepancia económica sobre esta iniciativa.

Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y presidente de la Comisión de Seguridad Energética, armonizó con la idea de Herrera y calificó de “poco serio” que, en el marco de un debate relevante para la masificación del gas, se presente información inexacta sobre supuestos sobrecostos.

Explicó también que, al retirar impuestos como el Impuesto General a las Ventas (IGV) y considerar el valor contable, los montos de inversión de este proyecto se reducen drásticamente.

Por su parte, Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú, observó la propuesta como una vía para terminar con el centralismo energético y la discriminación de precios que sufren las regiones del sur y centro del país.

“Estamos frente a un maltrato al que vive fuera de Lima y eso no corresponde con la Constitución, con una política de Estado que busca generar valor” , expresó.

¿Qué planes hay para el gas natural en el Perú? (Foto: Andina)

Perú fragmentado

Herrera se concentró también en la división a nivel país: “Tenemos un Perú fraccionado en dos partes iguales, lo han mostrado los últimos tres procesos de elecciones. Hay una parte del país que dice: ‘Tengo un recurso, pero lo goza el otro, lo recibe Lima’. Hay una promesa incumplida”, aseguró.

Ese incumplimiento, agregó García, parte de una valoración equivocada. A su juicio, el Estado ha reducido la masificación del gas a un servicio para cocinar, cuando la política pública debería plantearse cómo garantizar energía integral para los hogares.

“Ha sido un error pensar que el gas natural es solo para cocina. Si yo pongo gas natural correctamente, debería poner dos o tres puntos de conexión: cocina, terma y, en algunos casos, calefacción. No se ha definido lo mínimo que tenemos que llevar como país a las personas: energía, conservación de alimentos, climatización. El Perú llega a 2.7% de climatización, versus el 60% o 70% de países como Chile y Uruguay”, precisó.

Y concluyó: “Por no tener los conceptos claros, el Perú se ha metido autogoles“.

Gobernanza y capacidad técnica

Los expertos convergieron en que el sector energético peruano atraviesa una crisis de gobernanza y una pérdida de capacidades técnicas debido a los problemas estructurales de la administración pública.

Gamio puso la lupa sobre la necesidad de recuperar el Minem y el Poder Ejecutivo bajo criterios meritocráticos con profesionales de buena reputación. Incluso, Herrera llegó a la conclusión de que el Ejecutivo se ha convertido en un sistema en el cual el presidente depende de “transacciones” con los congresistas para sostenerse: entrega ministerios a cambio de apoyo político, analizó.

Casas, en esa línea, añadió que el Estado tiene un “cuello de botella” porque no puede retener a los profesionales calificados: los ingenieros petroleros se van al sector privado porque allí les pagan el doble o el triple que en el sector público, apuntó.

Criticó, así, la política de mantener remuneraciones homogéneas para todos los sectores del Estado y propuso que los sueldos se diferencien según el grado de complejidad técnica.

Finalmente, García se refirió a las normativas laborales que han pretendido que todos los funcionarios sean iguales y ha omitido la creación de una “familia especializada” para sectores técnicos como minería, hidrocarburos o electricidad.

El dato extra:

Carlos Casas: “Tenemos gas, pero no se está continuando con la exploración; las reservas se van agotando. Por el lado del consumo, solo 20% o 21% tiene conexión de gas, lo cual, para un país que hace más de 20 años lo produce, representa un beneficio para la población que aún sigue siendo pequeño”.

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS). (Foto: UP)

Pedro Gamio: “Tenemos el lote 58, pero este nos dará, en el mejor de los casos, de cinco a siete años de respiro, pero con un precio del gas a valor internacional, que puede significar el doble de lo que pagamos hoy. [...] En los últimos años el Perú ha estado como congelado en la capacidad de resolver; eso nos va a pasar factura”.

Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Carlos Herrera: “No está garantizado el abastecimiento futuro de gas. Ese es un tema para el cual ya estamos un poco tarde, pero no se va a abordar hasta que no le ‘explote’ a algún Gobierno, y no será a este [periodo de Keiko Fujimori]. Entonces, no necesariamente le va a dar impulso. Le va a ‘explotar’ al siguiente Gobierno”.

Carlos Herrera Descalzi, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem). (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Erick García: “Hay que subrayar la importancia no solo del gas natural, sino de los hidrocarburos en general. Debemos tener conciencia de que el 66% de todas las actividades económicas del país depende de los hidrocarburos. Con el último evento de la rotura del ducto nos dimos cuenta qué tan dependientes somos”.

Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y presidente de la Comisión de Seguridad Energética. (Foto: Joel Alonzo / GEC)