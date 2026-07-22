Reducir el gasto de los hogares y cerrar la brecha energética dependen de la masificación del gas natural. ¿Qué impide su expansión? (Foto: Andina)
Reducir el gasto de los hogares y cerrar la brecha energética dependen de la masificación del gas natural. ¿Qué impide su expansión? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Perú alberga una de las reservas de gas natural más importantes de la región, pero ese recurso es un privilegio de pocos: alrededor de solo el 20% de los hogares a nivel nacional cuenta con una conexión; además, el 80% de ese total se concentra en Lima.

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