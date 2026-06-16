Como se sabe, esta iniciativa se efectuará con la firma de una adenda para que Cálidda extienda su concesión más allá de Lima y Callao. Serán 15 ciudades alcanzadas por los más de 3,700 kilómetros de redes de distribución en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Se estima que más de 200,000 usuarios serán beneficiados al término de los 10 años de la concesión.

“En las próximas semanas, ya estando en el segundo semestre, tendremos lo que es la ampliación del contrato de Cálidda, que consiste en llevar gas a siete regiones del país, lo cual es algo formidable para todos”, comentó el ejecutivo a este diario en Iquitos (Loreto), en el marco del Encuentro Económico Región Loreto, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Del Carpio precisó que, actualmente, ya se ha concluido la fase de la evaluación conjunta sobre su viabilidad. “Ya los distintos actores nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la solución. Proinversión ya emitió su opinión favorable respecto a esta situación. Lo hemos hecho de manera formal”, sostuvo.

Lo que deberá ocurrir, “en los próximos días”, es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el regulador, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), emitan también sus respectivas opiniones formales. Con esto, solo quedará pendiente la firma de la adenda.

Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, dio detalles a Gestión sobre el proyecto de gas natural 7 regiones. | ProInversión

“Con esas dos opiniones, que ocurrirán en las próximas semanas, estaremos listos para firmar esta adenda, que sería un excelente fin de gestión de este Gobierno o, en todo caso, será el primer proyecto que quede listo para el siguiente gobierno. Este Gobierno o el siguiente tendrá la gran oportunidad de cumplir la promesa de llevar el gas al sur”, comentó.