Se estima que más de 200,000 usuarios serán beneficiados al término de los 10 años de la concesión. | Fuente: Andina
Se estima que más de 200,000 usuarios serán beneficiados al término de los 10 años de la concesión. | Fuente: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Iquitos, Loreto.- En entrevista con Gestión, el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, comentó que el proyecto de gas natural para siete regiones tendrá su firma clave en “las próximas semanas”, apuntando a que calzará con el cierre de este Gobierno o el inicio del nuevo.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: ProInversión concretaría primeras ventas de sus activos en “siguientes semanas”
Julio Velarde cuestiona crecimiento de más 3% en Perú: “Es un crecimiento pálido”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.