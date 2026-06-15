LIMA, PERU. JUEVES, 5 D FEBRERO DEL 2026. Lima 05 de febrero 2026 El Ciclo de conferencias en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Dicho evento atrae a varios empresarios de cara a las elecciones 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
LIMA, PERU. JUEVES, 5 D FEBRERO DEL 2026. Lima 05 de febrero 2026 El Ciclo de conferencias en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Dicho evento atrae a varios empresarios de cara a las elecciones 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La economía peruana marcó un crecimiento de 3.7% en abril, su quinto resultado mensual consecutivo por encima del 3%, pero sin mayor despegue, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este lunes 15 de junio.

Sin embargo, no se vienen aprovechando como debería las condiciones actuales macroeconómicas, tanto del plano local como del internacional. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), observó que el crecimiento a este ritmo es “pálido”.

“Tenemos un crecimiento pálido (...) Un 3.7% no es un crecimiento malo, es mejor que el año anterior, pero aún así es poco frente a la bonanza [internacional], frente a los precios [términos de intercambio comercial] que experimentamos. Ojalá que sea más alto”, sostuvo desde Iquitos, durante el “Encuentro Económico Región Loreto”, realizado por la entidad monetaria.

Velarde recordó que el Perú registra precios de exportación “tan buenos nunca antes vistos”, pero no se traducen en un mayor crecimiento.

“Con estos precios, hay un crecimiento que no estamos aprovechando. Nunca hemos tenido tanto ingreso de capital, lo que sobra en dólares en la economía, luego del pago de intereses, utilidades”, refirió.

Nota en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

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