Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), identificó la pérdida de institucionalidad en diversas entidades estatales como un problema recurrente el cual se debe erradicar.

Durante su participación en la edición del CADE Ejecutivos 2025 en el panel “¿Cómo generamos empleo de calidad?”, indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) es un buen ejemplo de su estabilidad institucional, donde prevalece la meritocracia, la estabilidad directiva y la independencia de sus autoridades.

Por ello, pidió replicar ese replicar este modelo en otros sectores del Estado.

“Gracias a esa institucionalidad (del BCR) es que tenemos los números macroeconómicos que son envidia en el mundo. Ahí está la clave ¿Por qué no podemos tener otras instituciones con esa misma institucionalidad? Con presidentes que duren cinco, diez, quince años. Directorios independientes, meritocráticos”, precisó.

Zapata, además, señaló que el clima de inversiones en el país se ha deteriorado y ello impide la creación de empleo. Ante esto, resaltó la necesidad de recuperar la estabilidad política y jurídica para revertir la situación.

“Ya se ha dicho acá, nuestras instituciones se han deteriorado y de forma dramática. Tenemos que recuperar esa institucionalidad, tenemos que reforzar nuestras instituciones”, remarcó.

Deterioro institucional afecta al empleo formal

Luis Villanueva, presidente de la CGTP, quien también participó en el panel, señaló que la crisis sociopolítica y el deterioro institucional son factores que afectan al empleo formal.

El dirigente precisó que, sin estos aspectos básicos, cualquier intento de mejorar la situación en el país no será posible.

“Esta inestabilidad política no solo agrava la crisis de seguridad que todos sabemos que sufre nuestro país, sino que también amenaza la economía y pone en riesgo la subsistencia de miles de micros y pequeños empresarios. Y por supuesto, a ese poco empleo formal que existe”, precisó.