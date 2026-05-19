Minería, energía, agroindustria y tecnología figuran entre los sectores que impulsan la búsqueda de nuevos liderazgos ejecutivos en Perú. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
Minería, energía, agroindustria y tecnología figuran entre los sectores que impulsan la búsqueda de nuevos liderazgos ejecutivos en Perú. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El perfil del ejecutivo peruano atraviesa una transformación. Si hace algunos años las empresas priorizaban líderes capaces de sostener operaciones en medio de la incertidumbre, hoy el mercado demanda ejecutivos con capacidad para conectar negocio, tecnología, personas y rentabilidad en un entorno marcado por la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

TE PUEDE INTERESAR

¿Los exejecutivos son buenos directores independientes?: las diferencias que deben establecerse
Lo que hay detrás de la resistencia al cambio de los ejecutivos: qué deben saber los líderes
Perú destaca en adopción de la inteligencia artificial: los sectores más dinámicos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.