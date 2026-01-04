Para Erick Dávila, director de Carreras de Negocios, Finanzas y Educación Continua de Certus, el mercado peruano avanza hacia un perfil híbrido, donde creatividad, estrategia y análisis conviven con el dominio tecnológico.

“Las empresas buscan profesionales que dominen IA, herramientas digitales, automatización, CRM, analítica y creación de contenido” , explica en conversación con Gestión.

Además, resalta la importancia de una fuerte orientación al cliente y a la experiencia omnicanal, diseñando journeys y entendiendo el comportamiento del consumidor, así como la capacidad de tomar decisiones basadas en métricas como ROI, CAC y LTV.

Dávila señala que la IA, la automatización y el manejo de data han dejado de ser “habilidades deseables” para convertirse en requisitos esenciales en marketing. Explica que hoy se espera que los profesionales dominen estas herramientas para optimizar campañas, segmentar con mayor precisión y sustentar decisiones en datos . Añade que estas capacidades ya forman parte de la formación técnica que se viene desarrollando con miras a las demandas del 2026.

Las bandas salariales confirman que la especialización en data y automatización eleva significativamente la remuneración. Foto: Pixabay.

Qué dice la Guía Salarial 2026 de Michael Page

La Guía Salarial 2026 de Michael Page, basada en más de 3,100 profesionales y empresas, confirma el dinamismo del sector y la creciente competencia por talento especializado. La digitalización, el crecimiento de canales comerciales y la escasez de perfiles híbridos están impulsando nuevas bandas remunerativas.

Según el documento, dependiendo del tamaño de la empresa, los rangos salariales para posiciones de marketing y ventas se ubican así:

Director Comercial: S/ 18,000 a S/45,000

Gerente de Ventas: S/ 14,000 a S/35 000

Business Development Manager: S/10 000 a S/20 000

Gerente de Marketing: S/ 12,000 a S/35,000

Gerente de Producto: S/10,000 a S/22 000

Digital Business Manager: S/ 8,000 a S/20 000

KAM: S/8 000 a S/18 000

La guía también destaca habilidades prioritarias como comunicación efectiva, pensamiento estratégico, enfoque en el cliente y dominio de herramientas tecnológicas, además de estrategias de posicionamiento digital y análisis de datos comerciales.

Los sueldos para recién egresados

En cuanto a las remuneraciones, el director académico detalla diferencias marcadas según tipo de empresa:

Empresa mediana: un recién egresado suele ganar entre S/ 1,500 y S/ 1,800, según lo observado en vacantes junior.

Empresa grande o multinacional digitalizada: un junior especializado en marketing digital, analítica o automatización puede recibir entre S/ 3,800 y S/ 4,500.

Según indica, un profesional que recién inicia su carrera tiene altas probabilidades de alcanzar en un plazo de cinco a ocho años niveles salariales cercanos a los de una jefatura o gerencia de marketing, siempre que desarrolle las competencias más demandadas del sector. El avance suele ser más rápido para quienes dominan áreas como data, inteligencia artificial, automatización, estrategia digital y liderazgo, combinación que hoy concentra la mayor valorización por parte de las empresas.

Sueldo gerencial y roles en expansión

De acuerdo con reportes públicos citados por Dávila, el sueldo promedio para un gerente de marketing en Lima bordea los S/ 6,995 mensuales (Indeed Perú).

Pero más allá de los salarios actuales, el mercado empieza a mostrar hacia dónde se moverá la demanda. Para 2026, los roles con mayor crecimiento estarán orientados al análisis de data, la automatización y la creación de contenido multiplataforma . Entre ellos destacan:

Analista de marketing digital

Especialista en growth

Marketing Data Analyst / CRM Specialist

Marketing Automation Specialist

Content Strategist

Creador de contenido multiplataforma

Especialista en experiencia del cliente (CX)

El valor que seguirá siendo humano

Aunque la tecnología redefine procesos, Dávila subraya que capacidades como creatividad, pensamiento estratégico, liderazgo, comunicación y empatía seguirán siendo determinantes. “La IA potencia el trabajo, pero no reemplaza la capacidad humana de entender a las personas y crear experiencias significativas”, concluye.