La inteligencia artificial es clave para el futuro laboral, donde el raciocino y tecnología coexisten. Foto: Freepik
Fernando Cuadros Concha
Las empresas cada vez más migran hacia herramientas digitales capaces de procesar información, automatizar tareas y ampliar el horizonte analítico de cualquier profesional; a la par, los profesionales también tienen en estos programas un factor para acceder y crecer en un puesto de trabajo. ¿Cómo ha revolucionado el esquema laboral el avance de estas tecnologías? ¿Qué esperan los reclutadores del nuevo talento?

