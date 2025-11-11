Casi la mitad de las competencias laborales actuales no servirán en 2030. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

El estudio indica que casi cuatro de cada diez habilidades actuales serán obsoletas antes de 2030.

Además, pero 92 millones desaparecerán, resultando en un saldo positivo de 78 millones de nuevos puestos.

El informe indicó que la adaptación y la creatividad serán esenciales para seguir siendo relevante y no quedar fuera en el mercado laboral.

Asimismo, . Estos aspectos transformarán los roles y habilidades requeridas en los próximos años.

Este estudio esta basado en encuestas a más de 1.000 empresas que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías.

Las profesiones agrícolas encabezarán la creación de puestos gracias a la digitalización rural y la economía verde. También aumentará la demanda de repartidores, desarrolladores de software, trabajadores de la construcción y de la salud.

El estudio precisa que el perfil del trabajador del futuro combinará competencias tecnológicas, como alfabetización digital y ciberseguridad, con habilidades humanas como creatividad y liderazgo.

Lo que más llama la atención es que el informe advirtió que las habilidades quedarán obsoletas muy rápido. pero también cambiará la importancia de las habilidades blandas.

El Foro Económico Mundial afirmó que en el futuro aprender de manera continua será tan importante como los conocimientos técnicos, debido a que el trabajo será híbrido, digital y profundamente humano.

