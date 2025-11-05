"¿Qué se dirá de tu empresa cuando un ejecutivo de larga trayectoria se retire? ¿Se hablará de un final amargo o de una transición exitosa? El trato que das a quienes se van dice mucho de la cultura que imprimes en tu gestión." / Foto: Pexels.
Jaime Aguirre Guarderas
Las empresas invierten en la productividad, el rendimiento y la sucesión. Diseñan cada fase del negocio, pero ¿qué pasa con el capital humano más valioso cuando se va?

