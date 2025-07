“Estamos viendo a más personas mayores que desean lanzar proyectos que reflejen su trayectoria profesional y sus valores”, asegura Elizabeth Gómez, líder del programa Emprende 50+ de la Universidad del Pacífico (UP) desde 2023. Añade que este nuevo segmento de emprendedores está creando proyectos con propósito, aprovechando su experiencia y conocimientos acumulados.

Hay distintos perfiles entre estos emprendedores silver. Algunos provienen del mundo corporativo y buscan aplicar su experiencia en consultoría o tecnología. Otros, con trayectorias más diversas, apuestan por negocios en rubros distintos, motivados por una vocación postergada o el deseo de construir un legado.

Los sectores más comunes entre estos emprendedores incluyen consultoría, servicios profesionales, educación especializada, salud y bienestar, así como negocios familiares junto a hijos o familiares jóvenes. También sobresalen proyectos con propósito social, como ONGs o fundaciones.

“Si solo nos concentramos en ejecutivos que han pasado por el mundo corporativo, lo más probable —y así lo estamos comprobando en nuestros programas— es que opten por desarrollar negocios vinculados a su experiencia previa ”, comenta Gómez.

El caso de Fernando Balbuena

Un ejemplo de ello es Fernando Balbuena, quien, tras su jubilación y luego de acumular más de 20 años de experiencia en entidades como BCP y Mibanco, decidió emprender. Junto a dos socios, fundó Mercado Cambiario, un negocio alineado con su trayectoria en el sector financiero.

Fernando Balbueno, fundador de Mercado Cambiario.

LEA TAMBIÉN Empleabilidad senior: solo 3 de cada 10 empresas capacitan a mayores de 50

Durante la última edición del evento Vuelve Venture Silver: Impulsando la Economía Plateada —organizado por la UP—, Fernando Balbuena, compartió su testimonio como parte de esta nueva generación de emprendedores silver.

“Siempre quise emprender desde mis años en la universidad, pero las circunstancias me llevaron al mundo corporativo financiero, donde me desarrollé plenamente”, relató. “El sector financiero es muy competitivo, y estuve a la altura. Sin embargo, llega un momento en el que sabes que es tiempo de dar paso a nuevas generaciones. Mercado Cambiario nació en mi mente hace cinco años, y entonces decidí dar el salto. Uno tiene que creérsela y salir adelante, sin importar la edad”, reflexionó.

En el mismo evento, Balbuena subrayó que la edad no representa una barrera para emprender. “Uno de nuestros socios tiene 70 años y ha gerenciado varios bancos. La experiencia es un activo invaluable”, afirmó.

Recordó, además, una anécdota con una aceleradora de negocios: “Me preguntaron por qué emprender a los 60 años. No sentí ningún tipo de discriminación, aunque entiendo que no es lo más habitual. La verdad es que cada etapa de la vida tiene sus ventajas y desafíos. Emprender siempre es una batalla, pero en mi caso, la experiencia ha sido clave, y lo importante es saber cómo apalancarla. No estoy comenzando desde cero”, subraya.

Aconsejó a los ejecutivos silver que desean emprender tras su jubilación enfocarse en ofrecer un producto con valor agregado y un factor diferenciador claro. “La experiencia previa puede ser una gran aliada, pero la persistencia es clave. Emprender no es un proceso fácil”, advirtió. “En mi caso, me tomó tres años pasar de la idea al lanzamiento del producto, y luego viene la etapa más retadora: el crecimiento. En todo ese camino, el apoyo de la familia ha sido fundamental”, agregó.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la generación silver al emprender es la escasa presencia de capitales ángeles dispuestos a respaldar sus proyectos. (Foto: Andina)

Acceso a financiamiento: un reto del sector silver

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los emprendedores silver sigue siendo el acceso al financiamiento. Aunque las redes de inversión ángel suelen enfocarse en startups lideradas por jóvenes, desde Emprende UP —según comentó su jefa de proyectos, Elizabeth Gómez— trabajan activamente para visibilizar el valor de equipos intergeneracionales.

Un ejemplo concreto de esta apuesta es el concurso Premios +50 Emprende Perú, que en su tercera edición, prevista para este año, otorgará capital semilla de hasta S/ 10,000, además de becas completas para formación especializada. “La idea es visibilizar el talento y la resiliencia de esta generación. Muchos han sido excluidos del mercado laboral formal, pero tienen ideas potentes y capacidad real para innovar”, argumentó Gómez.

Por su parte, Mónica Reyes Coronado, directora delegada de Premios +50 Emprende Perú y miembro de la red de inversionistas ángeles The Board Perú, subrayó el impacto de esta iniciativa. Así, dijo que desde 2023, se han identificado cerca de 296 emprendedores silver que han postulado al programa , lo que demuestra el enorme potencial del colectivo senior. “El objetivo de esta iniciativa es visibilizar, estimular y motivar al talento emprendedor mayor de 50 años en el Perú”, precisó.

La tercera edición del certamen es organizado por The Board Perú y Emprende UP, con el respaldo del BID Lab y ProInnóvate. La convocatoria, asimismo, estará abierta desde el 15 de julio hasta el 15 de octubre de este año.

“Podrán participar personas naturales residentes en Perú con DNI o carné de extranjería vigente y que hayan cumplido como mínimo 50 años. También podrán postular quienes cuenten con una idea de negocio en etapa inicial o estén desarrollando un proyecto lanzado después del 30 de septiembre de 2023. Además, se aceptarán personas jurídicas con domicilio en Perú, siempre que al menos el 50% del capital social esté en manos de una persona de 50 años o más y el proyecto no tenga más de dos años de antigüedad”, explicó.

El proceso de evaluación considerará, añadió, cinco criterios: la relevancia del problema identificado, el impacto de la solución propuesta, la sostenibilidad del modelo de negocio, la capacidad del equipo y el nivel de innovación.