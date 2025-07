Bajo esa dinámica corporativa se determinó -por ejemplo- la venta de un paquete de empresas (Neptunia, Cosmos, Tritón, entre otros) a DP World en el 2018. En palabras del CEO de Andino, la transacción fue exitosa: "Se concretó por más de 10 veces EBITDA, algo que no se había visto en el sector logístico. Lo que primó en ese momento fue maximizar el valor de los accionistas“, recuerda.

Tras la operación, el holding rehízo su plan de negocios: pasó de enfocarse en la logística marítima a la aeroportuaria y mirar la internacionalización de sus marcas. “Queremos que Cosmos tenga su propia ruta de internacionalización”, afirma Carlos Vargas, quien también adelanta que podría ceder la gerencia del holding en cinco o seis años más.

LIMA, MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024. CARLOS VARGAS LORET DE MOLA, CEO DE ANDINO HOLDING. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

Andino Holding: expansión a la vista

Arrancaron el proceso de internacionalización en 2020, ¿cuál es el avance?

Hoy estamos en México y España además de Perú. ¿Cuál es la idea? Una vez que tengamos una base sólida en México y España, las otras empresas del grupo podrán apalancarse y hacer negocios en esos mercados. Además, Cosmos debería comenzar a internacionalizarse solo.

¿Su plan al 2028 contempla entrar a un nuevo país?

Sí, antes del 2028 tendremos que sumar un nuevo país.

¿En Europa?

No estoy seguro, por ahora estamos viendo más en Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador o incluso algo en Centroamérica. Queremos desarrollar algún otro negocio que no sea el de SAASA en otro país, como Cosmos que podría tener su propia ruta de internacionalización.

Se presentaron a licitaciones aeroportuarias en Chile y Colombia pero no lograron adjudicarse, ¿deben ajustar el modelo?

No los ganamos por detalles de precios, entre otros, pero en el negocio aéreo y aeroportuario siempre hay oportunidades. En México hay licitaciones todo el tiempo y queremos abrir otras estaciones de SAASA en ese país.

Ya estamos en el aeropuerto de Barajas, en España, cuya inversión [US$ 20 millones] ya se está realizando y debería empezar a operar en marzo del 2026.

¿Cuál es la meta en términos de internacionalización?

Hay empresas de ramping y carga que están en 60 países, imagínate lo que nos queda por recorrer. Pero estaremos en cuatro mercados para el 2028.

Resultados financieros de Andino Holding (hasta el 2024).

El plan para Cosmos, ¿y adquisiciones?

Entonces, el foco hacia adelante será desarrollar la logística aeroportuaria

Que Cosmos piense en salir del Perú y desarrolle la logística marítima también, ¿a qué me refiero? no a contenedores, sino a carga a granel, como terminales de fertilizantes, granos, maíz, etc., porque así no chocamos con las grandes líneas de contenedores.

Cosmos es una empresa de logística marítima que podría operar carga a granel. (Foto: USI)

¿Implica comprar barcos?

Implica tomar concesiones en los puertos para hacer estiba y desestiba.

¿En qué puertos?

Estamos hablando con compañías que hacen banca de inversión para buscar oportunidades y entrar a licitaciones en México, España u otro país de la región.

¿Qué significará esta nueva etapa para Cosmos en términos de inversión?

Ahora no puedo darte una cifra porque aún no hay un proceso (de licitación) que estemos siguiendo...pero te diría que puede bordear entre US$ 12 millones y US$ 20 millones de euros o dólares: es lo que puede costar una compañía de ese tipo. Sin embargo, todavía no tenemos un objetivo sobre la mesa.

Como holding, ¿tienen otras negociaciones de compra en curso?

Estamos evaluando. Nosotros tenemos un pipeline de proyectos de entre 8 y 10 oportunidades, pero no puedo dar más detalles. Además, a veces evaluamos y no siempre se concretan. Alguna vez estuvimos evaluando comprar un puerto a granel en Chile, pero no se logró un acuerdo con el vendedor. Lo mismo en Ecuador y España. También evaluamos, en su momento, hacer compras en Perú, pero no se concretó.

¿Y esos proyectos en cuánto pueden estar valorizados?

Algunas operaciones podrían tener un monto de inversión de US$ 40 millones y otros de US$ 8 millones, pero debemos revisar el contexto estratégico de cada empresa.

¿Ya se cerró el acuerdo de compra de W Capital?

No se ha comprado, aún estamos analizando la oportunidad y las negociaciones todavía continúan. El proceso aún está en camino.

¿Cómo avanzan sus otros negocios más allá de la logística aeroportuaria?

La estrategia va por partes, explica la empresa: en logística marítima (con Cosmos e Infinia), con carga a granel y abrimos este año un depósito de contenedores en el Callao ante la demanda de un cliente de Israel. En inmobiliario, tienen a Terrano y Oporsa: hoy el nivel de ocupación es de 70% y proyectamos llenarlo al 100% hacia mediados del 2026, impulsado por clientes que requieren espacios logísticos, incluidos aquellos en el aeropuerto. En la parte financiera, Andino Capital sigue expandiendo su fondo de deuda privada, financiando principalmente a empresas de comercio exterior y fortaleciendo su ecosistema. La proyección es que Andino Capital evolucione como una vertical independiente en el futuro.

Caso Kuntur Wasi

Haciendo retrospectiva, ¿cómo ve hoy el caso Kuntur Wasi, tras el laudo a favor de la empresa en el Ciadi por el aeropuerto de Chinchero en Cusco?

Se politizó el tema y fue lamentable. Yo no considero el laudo como un triunfo, lo que sí fue un triunfo es que el CIADI reconoció a los inversionistas, y reconoció que el contrato, la adenda y el proceso siguieron las normas y la ley. Pero económicamente, fue un fiasco.

¿Hay plazos para el pago?

Lamentablemente, no. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aun no nos da fecha para el pago y siguen corriendo los intereses. El laudo salió en febrero del 2024 por casi US$ 92 millones, si sumamos los intereses la deuda ya debe estar en más de US$ 100 millones.

Ese dinero nos serviría para pagar deudas del holding y seguir creciendo.

¿Cubre lo que invirtieron en el proyecto de aeropuerto?

Casi es una pérdida. Si traes al valor presente lo que se invirtió en el proyecto entre el 2014 y 2017 es casi lo mismo que se reconoció en el laudo. A eso hay que sumarle que gastamos US$ 8 millones en todo el proceso.

¿Tendrán participación en el futuro aeropuerto de Chinchero?

Aún no se han hecho licitaciones. Si mañana alguna línea aérea que va a Cusco licita alguna de sus rampas, participaríamos a través de SAASA.

¿Volverán a participar en proyectos de infraestructura aeroportuaria o de trenes, ahora que son la moda?

Ahorita no hay ningún concurso de iniciativa privada para infraestructura aeroportuaria, pero si es que hubiera, buscaríamos un socio, es parte del ADN de la compañía. Estamos bien en puertos y aeropuertos, pero trenes, es un poco más complejo, podemos ser proveedores logísticos.

OTROS DATOS DE ANDINO HOLDING

Inversiones hasta el 2028 : Andino Holding prevé invertir (con financiamiento mixto) cerca de US$ 30 millones entre el 2025 y 2028. Del monto total, al menos US$ 10 millones se destinarán a sus operaciones fuera del país. Además, prevé que puedan salir en los próximos años negocios adicionales que podrían significar recursos por US$ 7 millones.

: Andino Holding prevé invertir (con financiamiento mixto) cerca de US$ 30 millones entre el 2025 y 2028. Del monto total, al menos US$ 10 millones se destinarán a sus operaciones fuera del país. Además, prevé que puedan salir en los próximos años negocios adicionales que podrían significar recursos por US$ 7 millones. Objetivo del plan: El grupo peruano proyecta regresar a sus niveles de facturación previos a la venta a DP World en el 2018; es decir, llegar a los US$ 220 millones de ingresos anuales y más de 2,000 puestos de trabajo para el 2028.