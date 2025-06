Desde su matriz en Perú, han logrado estandarizar su modelo educativo y hacerlo escalable. Compran terrenos de casi 10,000 m² o los arriendan por plazos de hasta 30 años. La ubicación es clave: eligen ciudades con una clase media consolidada y zonas estratégicas, como cercanas a estaciones de buses. Un dato no menor: implementan su propuesta por fases: inician su oferta con pre kínder, kínder y primaria; luego de unos años, incorporan secundaria y, en algunos mercados como Ecuador, finalmente el bachillerato.

Rafael Dasso, CEO de Innova Schools para la región, en una de las sedes de la cadena de colegios en Quito, Ecuador. Dasso trabaja en el grupo Intercorp desde hace 30 años. Foto: Difusión

Considerando que nos encontramos en Ecuador, ¿Cuál es el plan de mediano plazo en este país?

El plan al 2032 es abrir 30 colegios en Ecuador con una inversión de más de US$ 180 millones (en cada colegio se invierte entre US$ 6 millones y US$ 7 millones, en promedio). Ya tenemos dos colegios en Quito y abriremos dos más próximamente. Además, estamos construyendo dos colegios en Guayaquil, uno se inaugurará en 2026 y otro, en 2027.

¿Abrirán operación en otra ciudad de Ecuador?

En los próximos dos o tres años nos concentraremos en Quito y Guayaquil porque hay posibilidad de escalar.

Entonces, ¿las inversiones de Innova Schools se concentrarán en Ecuador en los próximos años?

No. De hecho, en Perú abriremos dos colegios en el 2025 —después de cinco años— y con eso llegaremos a las 65 escuelas. La idea es mantener un ritmo de entre dos y cuatro aperturas por año en el mercado peruano. En México, estamos por abrir el colegio número 11. Y en Colombia, tendremos seis colegios para el 2026.

La meta es abrir alrededor de 15 colegios al año en la región, lo que equivale a entre tres y cuatro nuevas sedes por país.

¿Ese será el ritmo de apertura hasta el 2032?

Este año estamos inaugurando siete colegios en la región y la meta es duplicar ese ritmo, llegar a 15 aperturas anuales desde el próximo año.

En el caso de Perú, ¿abrirán en una nueva provincia o región?

Actualmente, la mitad de colegios en Perú se ubican fuera de Lima, pero, por ahora, no entraremos a una nueva región o ciudad.

Y en Colombia y México, ¿se van a expandir a otras zonas?

En Colombia, por ejemplo, ya estamos en Bogotá y ahora estamos expandiéndonos hacia la zona de Cartagena. Vemos oportunidades en otras ciudades importantes, aunque aún no puedo adelantar mucho porque estamos en proceso de cerrar acuerdos. Pero están en el radar ciudades como Cali, Cartagena y otras más. Colombia es un país descentralizado, y eso abre la posibilidad de llegar a varias regiones.

¿Van a entrar a un nuevo mercado?

Por ahora nos quedamos en nuestros cuatro mercados. En México, un país de más de 120 millones de personas, solo tenemos 11 colegios. En Perú, con 33 millones de ciudadanos, tenemos 65 colegios. Aún tenemos una oportunidad grande en los países donde estamos, lo que se viene, quizá, es una expansión más acelerada.

Pero después del plan al 2030, ¿podrían ir a otro mercado?

Hasta el 2030 no, pero después probablemente empecemos a ver otros países. En cualquier momento exploraremos otros mercados de la región.

LEA TAMBIÉN: Credicorp e Intercorp anticipan volatilidad en el mercado peruano antes de elecciones 2026

¿UTP en Ecuador?

¿Cuánto es el crecimiento regional de la cadena de colegios?

En 2024, nuestros ingresos alcanzaron los US$ 150 millones, y tenemos un crecimiento anual del 20% en toda la región. Es la misma tasa de crecimiento en el número de alumnos como en el de profesores.

Cada vez que abrimos un colegio, solemos empezar con unos 700 estudiantes y, con el tiempo, llegamos a los 1,200.

¿Cuál es la participación de Innova en el negocio educativo de Intercorp?

En el negocio educativo del grupo participan tanto UTP como Innova Schools. Nosotros aún somos pequeños; probablemente representamos entre el 15% y 20% de las ventas. Podríamos inclinar la balanza en el largo plazo, aunque dentro del grupo no nos medimos de esa manera. Eso también dependerá de los planes que tenga la UTP y de los nuestros.

¿Tendremos una UTP en Ecuador?

Cada negocio y marca se maneja por separado, la decisión que toma Innova no tiene que ver con la UTP; lo que no quiere decir que nuestros alumnos no puedan entrar a la UTP, pero la universidad tiene su propio modelo y por ahora solo están en Perú.

(Nota: En opinión de Daniel Bucheli, CEO de Innova Schools Ecuador, una eventual llegada de la universidad UTP a Ecuador sería “un hit”. “El mercado ecuatoriano es muy parecido al peruano, podría verse casi como una provincia adicional del Perú”, comentó.)

El futuro de la educación, según Rafael Dasso

5. Innova Schools. Según Perú Top Publications, el colegio facturó entre S/.40 millones y S/.45 millones en el 2013. (Foto: innovaschools.edu.pe)

Ante el contexto geopolítico que pone en incertidumbre a las familias de clase media, por ejemplo, ¿en qué estrategias están trabajando?

Pese a los varios frentes, creemos que la economía viene bien, está creciendo, el sol (la moneda) se aprecia. La situación de las familias está estable. Creo que después de pasar la pandemia, Innova está más fortalecido ante cualquier crisis. Estamos preparados para afrontar cualquier caos.

¿Ya se recuperaron totalmente de la etapa de pandemia?

Si. Y también en el aspecto educativo. Los resultados de las últimas pruebas censales del Ministerio de Educación a los niños de cuarto año de primaria han mostrado que estamos por encima de los colegios privados, incluso mejor que el promedio de los 10 colegios top del Perú.

Otro problema que se podría avecinar es la caída de la tasa de natalidad, ¿cómo se imagina la educación en unos 10 años?

Es cierto que la natalidad viene cayendo en muchas partes del mundo, pero en nuestro caso no lo vemos como una amenaza. Nos sentimos cómodos con el modelo de nuestra red y el nivel de atracción que genera en las familias. Hoy tenemos colegios totalmente llenos, y eso responde a que hay un interés real por una educación moderna. Nuestro modelo es fuerte, y eso nos da tranquilidad.

Además, hay que considerar que en nuestros países la mayoría de estudiantes aún está en el sistema público. A medida que esas familias mejoren su poder adquisitivo, tendrán más posibilidades de llevar a sus hijos a colegios privados como los nuestros. De hecho, alrededor del 80% de nuestros alumnos proviene de colegios con pensiones más bajas. Las familias hacen un esfuerzo importante por invertir en la educación de sus hijos, y eso tiene mucho valor.

¿Y hacia dónde va la educación, en su opinión?

Definitivamente vienen cambios importantes, y creemos que estamos bien posicionados para incorporarlos. Uno de los principales es la educación personalizada. En una misma clase, puedes tener niños más avanzados que otros en ciertas materias, y eso es completamente normal: cada niño madura a su propio ritmo. La educación personalizada permite adaptar la enseñanza a cada alumno.

Ya existen plataformas con inteligencia artificial que permiten ese aprendizaje personalizado, combinando sesiones grupales con aprendizaje individual. Estas herramientas incluso pueden detectar por qué un alumno no está entendiendo un problema. Todo esto está llegando con fuerza y va a transformar la educación.

¿Los asistentes virtuales o avatares reemplazarían a los profesores?

La tecnología viene a ayudar, pero en los colegios no creemos en reemplazar al profesor con un avatar o asistente virtual. El profesor no solo enseña contenido —eso ya está disponible— sino que es un mentor. Es quien motiva, detecta áreas de interés, y se comunica con los padres para establecer metas de aprendizaje. Ese rol es insustituible.

¿Qué están haciendo desde Innova para preparar a sus estudiantes para este nuevo entorno?

En Perú, por ejemplo, hicimos un programa piloto durante el verano donde algunos estudiantes “practicaron” en diferentes empresas del grupo Intercorp. Fue una oportunidad para que conozcan las oficinas, conversen con profesionales y vean cómo funciona una farmacia o un banco. La idea es repetir esta experiencia en otros países.

¿Cuánto están invirtiendo en tecnología?

La inversión en tecnología es bastante relevante. No solo en hardware, sino también en plataformas educativas, algunas propias y otras que vamos a licenciar. Estamos desarrollando herramientas que ayuden a los profesores a planificar sus clases, identificar mejor las necesidades de los alumnos y tomar decisiones basadas en datos.

¿Estos cambios también impactan en la infraestructura física?

Es posible. Siempre respetando las regulaciones educativas de cada país, estamos creciendo en laboratorios y talleres. La parte tecnológica cada vez es más importante, y eso se refleja también en cómo diseñamos nuestros espacios de aprendizaje.

¿Innova School podría llegar a otros segmentos con tickets más bajos?

Estamos pensando en la posibilidad de llegar a ese segmento, pero no hay nada definido.

Datos

La pensión promedio mensual en los colegios Innova Schools oscila entre US$ 170 y US$ 200.

En Ecuador, Daniel Bucheli, CEO de la cadena en ese país, destaca que han logrado una tasa de rotación de alumnos menor al 10%, cuando el promedio del sector suele rondar el 30%. Además, no registran morosidad y un 70% de los padres paga las pensiones por adelantado.

Por último, en Quito, los colegios de la red han obtenido la certificación como instituciones privadas, lo que permite que empresas financien becas estudiantiles y, a cambio, obtengan beneficios tributarios en su impuesto a la renta.