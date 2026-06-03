Fallecidos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte se registraron en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima. Rospigliosi no dio los detalles que determinaron el fallo de la CP. Foto: Andina
Fallecidos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte se registraron en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima. Rospigliosi no dio los detalles que determinaron el fallo de la CP. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La Comisión Permanente del Congreso declaró el rechazo de plano, y por lo tanto improcedente, la denuncia interpuesta por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la exmandataria

Espinoza demandó constitucionalmente a Boluarte Zegarra por los delitos contra la vida, cuerpo y salud en modalidad de lesiones graves, dolo eventual por violación de derechos humanos.

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Dichas denuncias también recaían en los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda, así como en los exministros del Interior, César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas, y el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Al respecto, al no haber mérito para que se realice, por lo cual “pasa al archivo”.

Según cifras de organizaciones de derechos humanos, fueron más de 65 fallecidos en protestas contra Dina Boluarte. Foto: Andina
Según cifras de organizaciones de derechos humanos, fueron más de 65 fallecidos en protestas contra Dina Boluarte. Foto: Andina

Por ese motivo, la Comisión Permanente “dio cuenta” de la improcedencia.

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“Desgraciadamente, se presentan muchas denuncias constitucionales que no tienen el fundamento legal requerido. Eso evalúa la Subcomisión. Solamente a algunas se les da trámite”, indicó.

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