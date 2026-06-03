La Comisión Permanente del Congreso declaró el rechazo de plano, y por lo tanto improcedente, la denuncia interpuesta por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la exmandataria Dina Boluarte, por las muertes registradas en las protestas de finales de 2022 e inicios del 2023.

Espinoza demandó constitucionalmente a Boluarte Zegarra por los delitos contra la vida, cuerpo y salud en modalidad de lesiones graves, dolo eventual por violación de derechos humanos.

Dichas denuncias también recaían en los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda, así como en los exministros del Interior, César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas, y el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Al respecto, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reconoció que la declaración de improcedencia fue planteada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al no haber mérito para que se realice, por lo cual “pasa al archivo”.

Según cifras de organizaciones de derechos humanos, fueron más de 65 fallecidos en protestas contra Dina Boluarte. Foto: Andina

Por ese motivo, la Comisión Permanente “dio cuenta” de la improcedencia.

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“Desgraciadamente, se presentan muchas denuncias constitucionales que no tienen el fundamento legal requerido. Eso evalúa la Subcomisión. Solamente a algunas se les da trámite”, indicó.