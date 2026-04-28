Investigaciones fueron desestimadas. Se acusaba a Dina Boluarte de vulnerar la Constitución y cometer delitos de corrupción. Foto: difusión GEC
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Redacción Gestión
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó

Se registraron 9 votos a favor y 3 en contra durante la sesión realizada de manera virtual en la SAC.

Vale informar que las denuncias constitucionales la sindicaban de cometer infracciones a la Constitución y

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Dichas denuncias fueron presentadas por los legisladores Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular).

La expresidenta Dina Boluarte mantiene varios procesos judiciales tras su salida del cargo. Foto: difusión
La expresidenta Dina Boluarte mantiene varios procesos judiciales tras su salida del cargo. Foto: difusión

En cada una de las denuncias no solo se ponía bajo lupa a la exmandataria,

Se estima que Dina Boluarte Zegarra tiene más de 30 denuncias en su contra, las cuales se vinculan a casos como Rolexgate, represión en protestas y hasta abandono de funciones.

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