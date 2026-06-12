¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

12 de junio del 2009. Hace 17 años

ALAN FIJA AGENDA A NUEVO MINISTRO DE VIVIENDA

A instancias del presidente, Allison se comprometió a superar logros obtenidos hasta ahora. Una de las ‘papas calientes’ que deberá resolver es el contrato de la concesión de Taboada. Capeco espera que se resuelvan demoras por trámites en municipios. Banco de la Nación destinará S/. 500 mlls. en hipotecas hasta fin de año. El que fuera alcalde de Magdalena, Francis Allison, asumió ayer la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la cual el Gobierno tiene importantes proyectos en ejecución y por desarrollar.

12 de junio del 2009. Hace 17 años. Agroexportadores afrontan cambios en estilo de consumo en EE.UU.

12 de junio del 2009. Hace 17 años

PETRÓLEO SE DISPARA, PERO GASOLINAS AÚN NO SUBIRÁN

La cotización del crudo alcanzó ayer su mayor nivel desde octubre del año pasado. En los últimos tres días el precio ha saltado un 7%. El Ministerio de Energía y Minas señaló que por el momento no hay que preocuparse, ya que se cuenta con recursos enel Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

12 de junio del 2009. Hace 17 años

OPORSA DISPUESTO A INVERTIR EN TREN DEL CALLAO A VENTANILLA

Terminal Portuario de Ventanilla reduce su propuesta de tarifas a menos de US$ 14 por tonelada métrica de concentrado de mineral. No podrían coexistir dos terminales para minerales. El diseño final del Terminal Portuario de Ventanilla (TPV) ha cambiado respecto a la propuesta inicial, que exigía en su pico más alto US$ 180 millones en inversiones, y que ahora se estima en menos de US$ 100 millones. Con las cifras sobre la mesa, Oporsa (empresa del Grupo Neptunia), operadora de la terminal, ha iniciado las presentaciones del proyecto con los empresarios mineros, a lo largo de esta semana, según informó su gerente general, Javier Prado.