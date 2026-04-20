El entorno cambia: estamos en medio de un proceso electoral, los mercados internacionales están agitados, hay un avance tecnológico imperdible con la IA, y hasta el clima, con el fenómeno de El Niño, se torna en un factor clave para la toma de decisiones.

En ese contexto, el diario Gestión abre una vez más el evento Perspectivas Económicas 2026, el mismo que se realizará el 28 de abril en el Swissotel de San Isidro.

La mañana se iniciará con un análisis del director regional del Banco Mundial, Issam Abousleiman, quien no solo nos dará una mirada regional, sino también los retos del país en los próximos 10 años.

Pensar en el largo plazo nos exige también una mesa de debate con Mercedes Araoz, exministra de Economía; Jorge Zapata, presidente de la Confiep; y José Garrido Lecca, presidente del directorio de San Fernando y docente en el PAD, para ofrecer una mirada más fina sobre los desafíos del país. La tarea es volver a crecer a tasas mayores al 5%.

Las finanzas evolucionan, y los primeros cambios nos permitirán conocer lo que se tiene preparado, con Sergio Espinoza, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La tarea es volver a crecer a tasas mayores al 5%. (Imagen: Andina)

A ello se suma el análisis de los actores del sector financiero, con Luis Alfonso Carrera, del BCP; Felipe Morris, presidente de Interseguro y director del IFS; Fernando Vivanco, del Grupo Coril; y Mario Persivale, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa. El foco será evaluar el contexto y las oportunidades que se abren este año.

Otro espacio de conversación, que se ha convertido en parte central de la agenda empresarial, es la sostenibilidad. Ya no se trata solo de un atributo parcial, sino de una parte del modelo de negocio. Para ello, estaremos con Adriana Quiros, líder en sostenibilidad en América Latina, junto a Miguel Solano, de Merco Perú, entidad con la que anualmente reportamos su ranking. En esta mesa estarán también ejecutivos de L’Oréal y Parque Arauco.

Cerramos la jornada con un imperdible conversatorio sobre el contexto político que vive el país, con Carlos Meléndez, profesor de la Universidad de Lisboa, y Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y catedrático en la London School of Economics.

Una jornada imperdible que le permitirá tomar mejores decisiones.