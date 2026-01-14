Se espera que en 2026 el crecimiento en América Latina y el Caribe se eleve ligeramente, hasta el 2,3%. Perú se verá beneficiado por inversiones en minería e infraestructura. Foto: difusión
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Banco Mundial informó el martes 13 de enero que , para 2025 y 2026, se mantiene en 3% y 2.5%, respectivamente.

Sin embargo,

Con dichas estimaciones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cabe añadir que el BCRP prevé que la economía varíe 3% en 2026 y el MEF, 3.2%, debido a un mayor dinamismo en inversión privada en minería, infraestructura y consumo.

LEA TAMBIÉN: Telecomunicaciones en 2026: 5G, fibra y data centers, ¿quién será el actor más dinámico?

Tal como informó Gestión, según expertos consultados, el potencial del PBI peruano se ve mermado por la ausencia de reformas y consenso político, en

El PBI peruano estará respaldado por la inversión en cobre e infraestructura, según el Banco Mundial. Foto: referencial
Según el BM, la actividad económica peruana estará respaldada por la inversión en cobre e infraestructura. Para el BCRP, los sectores más dinámicos en 2026 serán agropecuario (3%), hidrocarburos (4.9%). comercio (3%) y servicios (3.5%).

Mientras que la inversión privada —que explica el 80% de las inversiones totales en el país— anotará un avance del 5% este año, previsión superior al 3.5% anunciado en el Reporte de Inflación de setiembre.

LEA TAMBIÉN: Don Salazar se expande en Perú con nuevos locales y se alista para llegar al extranjero: ¿a dónde?

En el ámbito regional, el Banco Mundial estima que América Latina subirá solo 2.2% en 2025 y para 2026, apenas 2.3%. “La región seguirá siendo la de menor crecimiento este año”, aseguraron.

