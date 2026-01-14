El Banco Mundial informó el martes 13 de enero que su proyección sobre el crecimiento de la economía peruana, para 2025 y 2026, se mantiene en 3% y 2.5%, respectivamente.
Sin embargo, adelantaron que para el 2027 también se prevé una tasa de avance del PBI del 2.5%.
Con dichas estimaciones, el Banco Mundial tiene una lectura mucho más moderada que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Cabe añadir que el BCRP prevé que la economía varíe 3% en 2026 y el MEF, 3.2%, debido a un mayor dinamismo en inversión privada en minería, infraestructura y consumo.
LEA TAMBIÉN: Telecomunicaciones en 2026: 5G, fibra y data centers, ¿quién será el actor más dinámico?
Tal como informó Gestión, según expertos consultados, el potencial del PBI peruano se ve mermado por la ausencia de reformas y consenso político, en un 2026 marcado por la sobreoferta de candidatos para las elecciones generales del 2026.
Según el BM, la actividad económica peruana estará respaldada por la inversión en cobre e infraestructura. Para el BCRP, los sectores más dinámicos en 2026 serán agropecuario (3%), hidrocarburos (4.9%). comercio (3%) y servicios (3.5%).
Mientras que la inversión privada —que explica el 80% de las inversiones totales en el país— anotará un avance del 5% este año, previsión superior al 3.5% anunciado en el Reporte de Inflación de setiembre.
LEA TAMBIÉN: Don Salazar se expande en Perú con nuevos locales y se alista para llegar al extranjero: ¿a dónde?
En el ámbito regional, el Banco Mundial estima que América Latina subirá solo 2.2% en 2025 y para 2026, apenas 2.3%. “La región seguirá siendo la de menor crecimiento este año”, aseguraron.