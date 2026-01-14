El Banco Mundial informó el martes 13 de enero que su proyección sobre el crecimiento de la economía peruana, para 2025 y 2026, se mantiene en 3% y 2.5%, respectivamente.

Sin embargo, adelantaron que para el 2027 también se prevé una tasa de avance del PBI del 2.5%.

Con dichas estimaciones, el Banco Mundial tiene una lectura mucho más moderada que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cabe añadir que el BCRP prevé que la economía varíe 3% en 2026 y el MEF, 3.2%, debido a un mayor dinamismo en inversión privada en minería, infraestructura y consumo.

Tal como informó Gestión, según expertos consultados, el potencial del PBI peruano se ve mermado por la ausencia de reformas y consenso político, en un 2026 marcado por la sobreoferta de candidatos para las elecciones generales del 2026.

El PBI peruano estará respaldado por la inversión en cobre e infraestructura, según el Banco Mundial. Foto: referencial

Según el BM, la actividad económica peruana estará respaldada por la inversión en cobre e infraestructura. Para el BCRP, los sectores más dinámicos en 2026 serán agropecuario (3%), hidrocarburos (4.9%). comercio (3%) y servicios (3.5%).

Mientras que la inversión privada —que explica el 80% de las inversiones totales en el país— anotará un avance del 5% este año, previsión superior al 3.5% anunciado en el Reporte de Inflación de setiembre.

En el ámbito regional, el Banco Mundial estima que América Latina subirá solo 2.2% en 2025 y para 2026, apenas 2.3%. “La región seguirá siendo la de menor crecimiento este año”, aseguraron.