Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 24.7 kilómetros (15.3 millas) al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas). El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana.

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Fue el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) el que emitió la alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacúen.

El sismo se produjo a una profundidad de unos 35 kilómetros, de acuerdo con lo reportado por USGS. Foto: Andina/referencial.

Por su parte, Japón activó un aviso de tsunami a lo largo de amplias zonas de su costa del Pacífico, esto como medida de prevención. La Agencia Metereológica japonesa señaló que podrían registrarse olas de hasta un metro en distintas regiones.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas mortales, mientras los equipos de monitoreo y de emergencia continúan evaluando la situación tras el sismo.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami en Filipinas y Malasia.

Comp se sabe, Filipinas es uno de los países más propensos a desastres en el mundo, y suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor de ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

Con información de EFE y AP.