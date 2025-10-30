El ingreso de la palta peruana a Filipinas marca un primer paso hacia este mercado, donde el comercio bilateral aún es reducido pero con amplio potencial. (Imagen: Andina)
El ingreso de la palta peruana a Filipinas marca un primer paso hacia este mercado, donde el comercio bilateral aún es reducido pero con amplio potencial. (Imagen: Andina)
Filipinas acaba de abrir su mercado a la palta Hass peruana, un paso que reforzaría la presencia del Perú en el Sudeste Asiático y podría marcar una nueva etapa en la relación comercial entre ambos países.

