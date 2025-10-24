Las exportaciones del Perú alcanzarían un crecimiento de 16.5% al cierre del 2025 tras sumar US$ 86,721 millones, proyectó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (Cien) de la Asociación de Exportadores (Adex).

Este avance se daría impulsado por los mejores precios internacionales de los minerales, especialmente cobre y oro, informó el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien de Adex, Gabriel Arrieta Padilla.

“El comportamiento de precios y volúmenes anticipa una tendencia favorable hacia fin de año, impulsada por la demanda de minerales como el cobre, zinc y molibdeno, así como por el crecimiento sostenido de productos agroindustriales como la palta, el arándano y la uva”, precisó durante su participación en el VI Encuentro Diplomático Exportador.

Ante esto, el sector minero cerraría el 2025 con un alza de 18.8% mientras que el agro tradicional alcanzaría un incremento de 25.1% y la agroindustria tendría un crecimiento de 16.3%.

Otros rubros también mantendrían resultados positivos serían los de hidrocarburos (2.7%), químico (11%), siderometalurgia (16%), pesca para consumo humano directo (52.4%), confecciones (5.5%), metalmecánica (6.9%) y textil (11.4%).

Pese a este impulso, Arrieta resaltó que cuatro sectores cerrarían en negativo el próximo año: joyería (-46.7%), forestal (-17.2%), minería no metálica (-2.4%) y varios (-0.7%).

¿Qué esperar para 2026?

De acuerdo con las proyecciones de Adex, las exportaciones peruanas sumarían US$ 90,428 millones en 2026, lo que significaría un incremento más moderado de 4.3%.

“Las proyecciones reflejan un 2026 más desafiante, marcado por la desaceleración de los precios internacionales y la incertidumbre global. Sin embargo, los sectores no tradicionales, en especial agroindustria y químico, seguirán siendo pilares del desempeño exportador del país”, indicó Arrieta.

Las proyecciones indican que el próximo año los envíos de minería tendrían un avance menor al del 2025, llegando a crecer solo 3.4% por la menor dinámica de precios y producción.

En tanto, los hidrocarburos registrarían un aumento de 3.1% ante el leve repunte del precio del gas natural.

Respecto al agro tradicional, se prevé un incremento de 1.7% en 2026, principalmente por los mayores envíos de café, aunque con precios internacionales más moderados tras la recuperación de la oferta brasileña.

En el ámbito no tradicional, la agroindustria alcanzaría un crecimiento de 9.6% en 2026 ante la expansión de productos con mayor valor agregado y al impacto positivo de la nueva Ley Agraria.

También seguirán creciendo los envíos de productos de los rubros: químico (7.6%), siderometalurgia (5.8%), pesca para consumo humano directo (8.2%), confecciones (2.9%), metalmecánica (5.1%), y textil (4.6%).