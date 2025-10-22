Según el Índice Mundial de Contenedores (WCI), elaborado por la consultora británica Drewry, entre julio hasta el 16 de octubre, los fletes cayeron 47.5% al reducirse hasta a US$ 1,687 por contenedor de 40 pies (FEU).

De acuerdo con ComexPerú, la caída es considerable teniendo en cuenta que a inicios del año la tarifa rondaba los US$ 3,700 por FEU, aunque aún no alcanza los niveles previos a la pandemia.

Fletes marítimos. Fuente: Drewry Supply Chain Advisors

¿Qué explica la caída de los fletes?

A diferencia de la carga de perecibles que requiere ir refrigerada -para la cual las tarifas se elevaron en el cuarto trimestre por la escasez global de contenedores “reefers” vacíos-, el transporte de mercancías de bienes sólidos tiene una sobreoferta en la flota mundial.

Los datos de Alphaliner precisaron que durante la primera mitad del año la capacidad global de la flota continuó en aumento, con más de 1.18 millones de TEU incorporados. Aunque para el cierre del año se espera que la oferta crezca 6.3%, la demanda solo aumentaría en 2.7%.

Según ComexPerú, está falta de demanda de contenedores está relacionada al debilitamiento del comercio exterior , especialmente desde China hacia Estados Unidos y Europa . Esto ha contribuido a reducir los volúmenes cargados, lo que presiona a la baja las tarifas en rutas clave.

Aunque a inicios de junio su vio un repunte del costo por un adelanto de embarques asociado a la guerra comercial, desde mediados de ese mes se volvió a ajustar la tarifa.

Daniel Bazán, analista de Estudios Económicos de ComexPerú, precisó que ante la posibilidad de nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, muchas empresas adelantaron sus embarques desde Asia, por lo que ahora hay un sobreabastecimiento.

“Vemos que el comercio mundial se mantiene débil, las exportaciones chinas han disminuido por la caída de pedidos en Estados Unidos y Europa (…) La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha golpeado las tarifas, el conflicto ha intensificado la competencia entre navieras para captar la poca carga disponible, lo que a su vez sigue empujando los precios a la baja”, explicó a Gestión.

En el caso peruano, los costos de importación desde Asia han seguido la misma tendencia descendente. Aunque en junio los fletes desde Shanghái hacia Callao o Chancay superaban los US$ 5,000, actualmente se ubican alrededor de los US$ 2,000 por contenedor de 40 pies.

Para el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Alberto Ego Aguirre, la competencia por ofrecer servicios más rápidos y baratos entre los terminales del Callao y Chancay también contribuye a mantener los precios bajos.

Ego Aguirre consideró que el descenso de los fletes que se viene observando podría generar un efecto pequeño en los precios de algunos productos de importación .

“Cuando los precios de transporte bajan, los importadores lo usan para negociar con las navieras. En algunos productos de carga seca -como granos o manufacturas- sí podríamos ver ligeras reducciones en precios”, comentó.

Los fletes de importación desde Shanghai hacia Callao-Chancay bajaron de US$ 5,000 a US$ 2,000 por contenedores de 40 pies. (Imagen: Andina)

¿Qué esperar para los próximos meses?

Las tensiones entre Estados Unidos y China continuarán influyendo en las variaciones de los fletes. Bazán recordó que el Gobierno chino comenzó a aplicar tarifas portuarias especiales a buques de bandera o propiedad estadounidense , medida que podría encarecer las operaciones transpacíficas .

“Estas tarifas adicionales -que empezaron en US$ 56 y podrían llegar a US$ 157 hacia 2028- encarecerán las operaciones en las rutas transpacíficas y pueden generar cierta volatilidad. Puede haber ciertos repuntes por el tema geopolítico, pero la tendencia y lo que se esperaría para fines de año es que siga bajando los fletes de carga seca”, señaló.

El especialista de ComexPerú sostuvo que la caída podría profundizarse aún más si la demanda mundial se ve afectada por la aplicación de nuevos aranceles. Si finalmente el Gobierno de Donald Trump decide aplicar nuevas tarifas a partir de noviembre para el ingreso de productos al mercado estadounidense, la demanda mundial bajaría más y habría una presión adicional sobre los precios del transporte marítimo.

Pero, si no hay mayores cambios y se mantienen las condiciones actuales en el mercado, Bazán consideró que los fletes de carga seca seguirán ajustándose hacia niveles prepandemia. Como se recuerda, en el 2019 el flete para la carga seca rondaba los US$ 1,420 por contenedor de 40 pies.

“Estamos bastante cerca. Las consultoras siempre dicen que que vamos a descender cada año 20%, pero aún no llegamos a igualar los niveles prepandemia, si la tendencia sigue como lo estamos viendo, se esperaría que el próximo año podamos regresar a niveles de 2019″, resaltó.

Por su lado, Ego Aguirre coincidió en que la estabilidad sería el escenario más probable para los fletes marítimos en lo que queda de este año y el primer trimestre del 2026.

“A menos que ocurra un desastre petrolero o un conflicto mayor, no creo que los fletes suban. En la proyección a seis meses veo estabilidad, y eso es positivo para las empresas que importan o exportan carga seca ”, refirió.

Esto, añadió, contrasta con la situación que se espera para la carga que requiere refrigeración pues la presión de demanda de contenedores refrigerados se sentiría con más fuerza entre diciembre y mayo, debido a la temporada alta de exportación de productos agrícolas principalmente de Perú, Chile y Ecuador.