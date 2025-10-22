Los fletes marítimos para carga seca contenerizada ha iniciado un marcado descenso entre julio y octubre. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque los fletes marítimos para carga refrigerada se encuentran “en jaque” ante una alza de tarifas, el costo para transportar carga seca en contenedores a través de buques viene retrocediendo durante la segunda mitad de este año.

