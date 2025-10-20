La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) alertó que se habría identificado pesca ilegal de pota por parte de flotas asiáticas que operan en las costas peruanas.

De acuerdo con el presidente de la comisión, Alberto Ego Aguirre, las embarcaciones provenientes principalmente de China y Japón estarían capturando grandes volúmenes dentro de las 200 millas marítimas del Perú, poniendo en riesgo al recurso clave para la pesca artesanal y la industria pesquera nacional.

“Estas flotas extraen más de 500 mil toneladas métricas de pota al año, las procesan y transbordan en altamar sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país. Mientras tanto, nuestros pescadores enfrentan vedas y restricciones que limitan su actividad”, comentó.

El grupo de trabajo del gremio precisó que en el Perú la pota es el segundo recurso pesquero más importante por volumen y generación de empleo. Solo en 2022 - 2023 se desembarcaron más de 621 mil, consolidándose como un motor económico para el país.

Sin embargo, la falta de un sistema nacional de monitoreo y fiscalización permite que ocurran estas actividades ilícitas con embarcaciones extranjeras pesquen

Indicó que esta situación genera una competencia desleal con las empresas pesqueras peruanas, pues los gobiernos de origen de esas flotas subsidian el precio final de sus productos.

¿Qué plantean?

Ante este problema la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL planteó al Ministerio de la Producción (Produce), al Ministerio de Defensa, a la Marina de Guerra del Perú y a las autoridades competentes a implementar una serie de medidas, como el decomiso de la flota extranjeras que pesque ilegalmente dentro del mar peruano.

De hecho, Ego Aguirre indicó que en países como Chile y Argentina estas embarcaciones que pescan ilegalmente son sancionadas e incautadas. Por ello, pidió a la Cancillería peruana presentar una nota de protesta ante los embajadores de las naciones involucradas.

El gremio también propone la suspensión de todo apoyo logístico a estas flotas, como combustible, avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulación.

Asimismo, se pide la ampliación de zonas de operación para las embarcaciones artesanales nacionales y el fortalecimiento del sistema de vigilancia satelital nacional para garantizar un monitoreo efectivo de la biomasa marina.