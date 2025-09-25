La pesca del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) se podrá reiniciara desde el 1 de octubre con una cuota máxima de 40 000 toneladas, informó el Ministerio de la Producción (Produce).

Este periodo de pesca estará habilitado hasta el 17 del mismo mes y forma parte del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de 559,804 toneladas fijado para este año acorde a las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que evidencian un proceso de recuperación del recurso.

“El reinicio de la pesca de la pota con una cuota de 40 mil toneladas promueve el aprovechamiento responsable de este recurso y el desarrollo de su pesquería, la cual sostiene la alimentación y la economía de miles de familias pesqueras a lo largo de la costa”, destacó el ministro de la Producción, Sergio González.

Entre las disposiciones adoptadas se incluye proteger el periodo de mayor reproducción de la especie.

¿Qué medidas se establecieron?

Las reglas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 y se aplicarán principalmente a las embarcaciones artesanales, que deberán operar exclusivamente con línea potera y contar con permisos de pesca y habilitaciones sanitarias vigentes.

Entre las disposiciones más relevantes se establece que cada embarcación podrá realizar solo una faena de pesca, con cuotas máximas de captura que varían según la capacidad de bodega:

Menor de 10 m³: 6 t con tolerancia de 0,5 t.

De 10 a 20 m³: 8 t con tolerancia de 1 t.

De 20 a 32,6 m³: 12 t con tolerancia de 1 t.

Las embarcaciones con sistema de seguimiento satelital (SISESAT) operativo tendrán el doble de tolerancia. En cambio, aquellas que no cuenten con este dispositivo deberán registrarse antes del 29 de septiembre e informar a Produce cada faena con detalles de fecha, hora y lugar de zarpe.

El calendario de zarpes se dividirá en dos grupos: las embarcaciones con bodega de hasta 20 m³ irán del 1 al 12 de octubre, mientras que las embarcaciones de más de 20 m³ se darán del 4 al 12 de octubre .

“Las reglas de captura, transporte y procesamiento son estrictas pero necesarias. Con ellas garantizamos la trazabilidad del recurso y una cadena productiva que respete la sostenibilidad y la formalidad en cada etapa, desde la faena en el mar hasta el procesamiento en planta”, indicó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

¿Cómo debe ser el desembarque?

El desembarque deberá realizarse en puntos autorizados hasta las 11:59 p.m. del 17 de octubre, registrando el número de cajas y el peso en un formato oficial, digital o físico .

El procesamiento en plantas autorizadas podrá extenderse hasta el 22 de octubre. Esto cuando la pota sea trasladada en vehículos isotérmicos registrados ante la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca Artesanal (DGSFS-PA).

Además, las plantas tendrán un máximo de 48 horas para reportar la recepción del recurso y validar los datos.

¿Hasta cuándo será la próxima veda?

Ante la necesidad de proteger el periodo de mayor desove de la pota, se estableció una veda reproductiva a nivel nacional entre el 18 de octubre y el 17 de noviembre.

Durante ese periodo quedará prohibida toda actividad de extracción, transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento del recurso, a menos que se acredite que fue capturado antes de la veda.

Como parte de la fiscalización, Produce implementará el plan piloto “Defensores de la Sostenibilidad Pesquera”. Este contará con personal acreditado en puntos de desembarque para supervisar que se cumpla con las cuotas y la trazabilidad del recurso, en coordinación con gobiernos regionales y organizaciones de pescadores.