El viceministro también explicó porque la primera temporada de pesca de anchoveta no fue tan exitosa como se pensó inicialmente desde Produce. (Fuente: Andina).
En 2024 el problema de la pesca ilegal, especialmente de pota, fue un tema de gran discusión. En respuesta, el Ministerio de la Producción (Produce) reforzó el control satelital de las embarcaciones pesqueras que operan en el mar peruano. Esta iniciativa, tuvo impacto en los mares, pero aún está lejos de brindar sus mejores resultados.

