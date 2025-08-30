El Ministerio de la Producción aprobó la Resolución Ministerial N° 000288-2025-PRODUCE, que modifica la R.M. N° 000123-2025-PRODUCE sobre el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) y establece ajustes en las medidas de ordenamiento para la flota artesanal.

De acuerdo con la norma, se modifican los literales c) y j) del artículo 3, lo que implica una nueva distribución en los periodos de pesca para las embarcaciones artesanales según su capacidad de bodega.

LEA TAMBIÉN: Produce autoriza nueva investigación para evaluar cuánta pota se podrá pescar

Por ejemplo, las naves de hasta 20 metros cúbicos podrán operar entre el 25 de agosto y el 31 de octubre, y nuevamente del 1 de noviembre al 31 de diciembre. En tanto, las embarcaciones de mayor capacidad (hasta 32.6 metros cúbicos) tendrán plazos diferenciados que inician en setiembre y noviembre, dependiendo de si participaron en la operación de investigación “Calamar Gigante III” autorizada por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE.

Asimismo, se establece que los titulares de permisos de pesca artesanal deberán participar de manera obligatoria en capacitaciones sobre el uso del “Formato de Desembarque”, a realizarse hasta el 15 de setiembre de 2025, con el fin de optimizar el registro en el aplicativo digital correspondiente.

Según IMARPE, la pota constituye la segunda pesquería más importante del país desde 2004, con gran impacto socioeconómico por su generación de empleo y aporte en volumen de desembarque.

La especie presenta un crecimiento acelerado y variabilidad en su madurez, lo que exige un manejo adaptativo ante factores ambientales y climáticos.