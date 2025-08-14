El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la reapertura de la pesca de pota o calamar gigante a lo largo del litoral peruano luego de culminado el periodo de la veda técnica de esa especie que se había iniciado el 30 de junio último.

Así lo anunció en Ilo (Moquegua) el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, que explicó que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) definirá próximamente la cuota adicional final, con un llamado a preservar la sostenibilidad del recurso.

En un encuentro con pescadores artesanales de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) anunció que el próximo 25 de agosto se dispondrá el reinicio de las faenas de pesca de ese recurso (Dosidicus gigas), como resultado de la Operación Calamar Gigante III.

El anuncio fue realizado por dicha autoridad en el Centro de Entrenamiento Pesquero de Ilo, junto al presidente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), directores generales y especialistas del sector.

Falta determinar cuota final adicional

En la cita, se presentaron los avances de la Operación Calamar Gigante III, una campaña científica y de monitoreo que viene evaluando la disponibilidad y otros indicadores biológicos del recurso para garantizar su aprovechamiento sostenible.

IMARPE informó que en los próximos días arribarán las últimas embarcaciones que aún operan en la zona sur del país.

Una vez procesada la información se determinará la cuota adicional final que podrán extraer los pescadores artesanales en esta nueva etapa, asegurando un manejo responsable de la biomasa.

“A partir del 25 de agosto volveremos al mar, pero lo haremos con responsabilidad. Cada decisión busca prevenir escenarios que comprometan la disponibilidad del recurso en 2026. Nuestro compromiso es con los pescadores, pero también con la sostenibilidad de la pota para las próximas generaciones”, enfatizó Barrientos.

No prevén fijar cuota diferenciada para el sur

Durante la reunión, el viceministro también precisó que hasta que el Perú logre prevalecer su posición científica de tener un stock propio de la especie, resulta impropio atender el pedido de establecer la regionalización de una pesquería o una cuota diferenciada para la zona sur.

Ello, según refirió, en virtud a que las decisiones de manejo de esa especie se sustentan en criterios técnicos de gestión y en una visión de ordenamiento pesquero integral.

En esa línea, el ministro de la Producción, Sergio González, destacó que las decisiones adoptadas para el reinicio de la pesca de pota responden a criterios técnicos que priorizan la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades pesqueras.

Ministro de la Producción, Sergio González. Foto: GEC.

Señaló que el manejo de este recurso requiere un trabajo coordinado entre el Estado, la ciencia y los propios pescadores artesanales.

“Las medidas que tomamos están basadas en evidencia científica y en un enfoque de manejo sostenible. Este es un recurso estratégico para miles de familias y debemos garantizar que su aprovechamiento beneficie a todos los pescadores artesanales del país”, afirmó González.

Con esta última reunión descentralizada, Produce culmina una ronda de trabajo técnico con gremios pesqueros a nivel nacional, señalando que se está reforzando la coordinación directa con los actores del sector para impulsar un ordenamiento pesquero que priorice el equilibrio entre productividad y conservación.