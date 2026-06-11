Durante el 2025, Lambayeque recibió alrededor de 200,000 visitantes adicionales frente al año previo, lo que permitió generar un movimiento estimado de S/360 millones, sin considerar pasajes aéreos.

Juan Manuel Scander Chikhani, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, reportó que su región recibió alrededor de 850,000 turistas, reflejando una mayor afluencia de visitantes y movimiento económico asociado con la actividad turística.

El pontífice León XIV, nacido en Estados Unidos y cercano al papa Francisco, se nacionalizó peruano en 2015. Foto: joel alonzo/gec.

“Ruta del Papa”: nueva apuesta en turismo

La denominada “Ruta del Papa” se perfila como la principal apuesta turística de Lambayeque para diversificar su oferta y atraer nuevos visitantes. El proyecto, impulsado de manera articulada entre el sector privado y el Estado, busca poner en valor el vínculo del Papa León XIV con Chiclayo, donde ejerció como obispo durante cerca de 15 años.

En esa línea, se han diseñado cuatro circuitos enfocados en el turismo religioso, que incluyen la Catedral de Chiclayo, el Obispado, un museo con objetos y vestimentas del Papa, así como puntos emblemáticos como Puerto Eten, además de experiencias vinculadas con su paso por la ciudad.

Esta iniciativa apunta a un público específico, principalmente visitantes mayores de 50 años, y busca generar un nuevo flujo turístico hacia la región en el 2026 y los próximos años.

De concretarse el escenario esperado, la facturación del turismo en la región podría crecer hasta en 200%, especialmente ante la eventual visita del Papa que todavía no está asegurada. “Mientras no se definan las elecciones, no puede haber fecha fija de la visita”, advirtió Juan Scander Chikhani, al señalar que la incertidumbre ha frenado incluso coordinaciones internacionales.

Sector turismo crecería con visita del Papa León

La apuesta por la "Ruta del Papa" se sustenta en una actividad turística que ya muestra una base consolidada de visitantes. Actualmente, Lambayeque recibe principalmente turismo nacional, que representa entre el 60% y 70% del flujo total, mientras que los extranjeros concentran entre el 30% y 40%. En el caso de estos últimos, su llegada se ve favorecida por la conectividad aérea de la región, con enlaces hacia la selva y conexiones internacionales vía Panamá, que facilitan el acceso desde distintos mercados.

Dicho flujo de visitantes se apoya en una oferta centrada en el turismo cultural y vivencial, con la Ruta Moche como principal atractivo. Entre los destinos más visitados, destacan los museos de Sipán y Sicán, así como el complejo arqueológico de Túcume. A esos lugares, se suman experiencias tradicionales como las sesiones de chamanes y eventos como el concurso de caballo de paso, que fortalecen el posicionamiento turístico de la región.

En simultáneo, Lambayeque empieza a captar un segmento emergente de turismo corporativo vinculado con la agroexportación, especialmente en zonas como Olmos. “Los empresarios que vienen por negocios suelen quedarse dos días haciendo turismo”, señaló Scander Chikhani.

En promedio, el visitante permanece entre dos y tres noches y registra un gasto diario cercano a S/600, consumo que se distribuye principalmente en gastronomía (30%), transporte (15%), artesanía (15%) y agencias de viaje (10%).

Lambayeque busca atraer inversión privada

La expectativa de una mayor llegada de visitantes a partir de la “Ruta del Papa” también abre oportunidades para nuevas inversiones privadas. Actualmente, Lambayeque cuenta con una oferta comercial encabezada por Real Plaza y Mall Aventura, además de cadenas como Metro y Tottus. En hotelería, operan marcas como Casa Andina y Costa del Sol, aunque el sector considera que la capacidad instalada aún es limitada frente al potencial crecimiento del turismo religioso.

En ese escenario, la región busca atraer inversiones en hotelería, comercio e inmobiliario, especialmente en Pimentel, donde existen proyectos en desarrollo, pero persisten brechas en infraestructura turística y aún no hay un hotel de nivel frente al mar. A esos desarrollos, se suman iniciativas como la exploración petrolera en Santa Rosa, el proyecto minero Cañariaco y la ampliación del aeropuerto internacional al 2028, que podrían reforzar el atractivo de Lambayeque para nuevas inversiones.

Expectativas por nuevos proyectos inmobiliarios

El sector inmobiliario en Lambayeque muestra un desarrollo desigual entre las zonas de expansión y las áreas consolidadas. En la periferia urbana, el valor del metro cuadrado oscila entre US$30 y US$35; y en sectores empresariales de Chiclayo puede ubicarse entre US$2,000 y US$2,500, con zonas como Santa Victoria alrededor de los US$2,000. Este comportamiento refleja un mercado con espacio para seguir creciendo de la mano de la expansión urbana y la actividad económica.

En paralelo, avanzan proyectos inmobiliarios en zonas como Pimentel, impulsados por el potencial turístico de la región. Sin embargo, aún persisten brechas en infraestructura y alojamiento. “En playas como Pimentel, nos falta inversión; no tenemos un hotel de nivel frente al mar”, señaló Juan Manuel Scander Chikhani, evidenciando uno de los principales retos para acompañar el crecimiento esperado del turismo.