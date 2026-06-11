Chiclayo se convirtió en la morada de Robert Prevost, el nuevo papa León XIV, y ahora busca impulsar turismo religioso. (Foto: Composición GEC).
Chiclayo se convirtió en la morada de Robert Prevost, el nuevo papa León XIV, y ahora busca impulsar turismo religioso. (Foto: Composición GEC).
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Sandra Reyes
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La región Lambayeque busca convertir la Ruta del Papa León XIV en un nuevo motor de desarrollo económico. En una región donde la actividad turística creció entre 8% y 10% en 2025 frente al año previo y ya aporta cerca del 4.5% al PBI regional, autoridades y empresarios ven en esta iniciativa una oportunidad para atraer nuevas inversiones privadas en hotelería, retail, comercio y proyectos inmobiliarios. La apuesta es que el turismo religioso se convierta en un catalizador de la economía regional.

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