Donald Trump descarta una tregua en Irán pese al llamado del papa León XVI y mantiene la apuesta por la ofensiva militar en la región. Foto: EFE.
Donald Trump descarta una tregua en Irán pese al llamado del papa León XVI y mantiene la apuesta por la ofensiva militar en la región. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , afirmó este viernes que no contempla un alto el fuego en , en respuesta al pedido del papa León XVI, quien instó a una tregua y al diálogo en .

“Podemos dialogar, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando”, declaró Trump ante la prensa desde la Casa Blanca, al ser consultado por el pronunciamiento del pontífice.

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El mandatario republicano sostuvo que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha debilitado significativamente a Irán, asegurando que se ha destruido su Armada y Fuerza Aérea, además de eliminar a sus principales líderes.

Donald Trump descarta una tregua en Irán pese al llamado del papa León XVI y mantiene la apuesta por la ofensiva militar en la región. Foto: EFE.
Donald Trump descarta una tregua en Irán pese al llamado del papa León XVI y mantiene la apuesta por la ofensiva militar en la región. Foto: EFE.

Respecto a la seguridad en el estrecho de Ormuz —ruta estratégica para el comercio global de petróleo—, Trump indicó que su control responde a una “operación militar relativamente sencilla y relativamente segura”, aunque reconoció que requiere un despliegue considerable de embarcaciones. En ese contexto, criticó a la OTAN al señalar que “hasta ahora no ha tenido el valor” de intervenir.

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Asimismo, aseguró que Estados Unidos no depende de esa vía marítima, a diferencia de Europa, Japón y Corea del Sur, a quienes atribuyó mayor interés en mantener abierto el tránsito, actualmente afectado por el bloqueo iraní como represalia.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, se acerca al mes sin que la administración Trump haya precisado la duración estimada de las hostilidades.

Con información de EFE.

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