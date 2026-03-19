Fotografía de archivo de un avión de transporte militar C-130 Mirage 2000 . EFE/ Alexandros Vlachos
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Redacción Gestión
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en medio de la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra objetivos en estos países.

En diferentes comunicados, el Departamento informó de que el secretario de Estado, Marco Rubio,

Normalmente las partidas que el Departamento de Estado aprueba vender a otros países se remiten al Congreso para revisión y el propio proceso de venta puede tardar años.

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Cabe recordar que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia similar a principios de este mes para agilizar las ventas de armas a Israel.

Para EAU, para interceptar misiles, así como municiones y actualizaciones para cazas F-16 valoradas en unos 644 millones de dólares o unos 400 misiles avanzados aire-aire.

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Kuwait recibirá radares de Sensores de Defensa Aérea y contra Misiles de Nivel Inferior (LTAMDS) con un coste de 8,000 millones de dólares.

A Jordania, Estados Unidos le transferirá de manera urgente apoyo en materia de mantenimiento, logística y municiones para cazas F-16 y F-5 y aviones de transporte militar C-130, por un valor de 70.5 millones de dólares.

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En tanto, dos baterías y radares THAAD fueron parcialmente destruidos por Irán, según medios, en los primeros días de la guerra. La nueva venta de la batería autorizada está valorada en unos 4600 millones de dólares, uno de los sistemas de defensa militar más caros.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de un avión de transporte militar C-130. EFE/ Christophe Petit Tesson
Fotografía de archivo de un avión de transporte militar C-130. EFE/ Christophe Petit Tesson

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