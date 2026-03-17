Donald Trump, señaló que no tiene miedo a “repetir un Vietnam” en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán. Foto: EFE.
Donald Trump, señaló que no tiene miedo a “repetir un Vietnam” en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , señaló que no tiene miedo a “repetir un Vietnam” en caso de iniciar una incursión militar terrestre en dentro de la ofensiva que se encuentra ya en su día 18.

“No tengo miedo de nada”, respondió a las preguntas de los periodistas en la comparecencia en el Despacho Oval sobre si había riesgo de convertir en “otro Vietnam” la operación conjunta con fuerzas israelíes en Medio Oriente.

Lo cierto es que una final de la intervención en Irán no se vislumbra, por lo que la posibilidad de una incursión terrestre cobra fuerza. Tanto que Teherán ha advertido esta semana a Washington de las consecuencias en el caso de que los soldados pisen su territorio.

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Trump y una posible incursión terrestre en Irán

En una entrevista con Sky News, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, avisó “simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam”.

“Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra (con Irán) también pueden arrastrarlos a un atolladero”, añadió.

De esta manera, Vietnam se ha convertido en el imaginario colectivo en un callejón sin salida y en una guerra de desgaste que sufrió Estados Unidos en la década de 1960, cuando se ordenó un despliegue terrestre en el país asiático y se enquistó sobre el terreno.

Saeed Khatibzadeh, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán alertó: "simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam". Foto: EFE.
Saeed Khatibzadeh, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán alertó: "simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam". Foto: EFE.

Referencia a Vietnam

La referencia a Vietnam, además del envío de tropas estadounidenses sobre el terreno, adquiere relevancia ahora por la incertidumbre sobre el tiempo que la operación en Irán puede prolongarse.

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Si bien los primeros días el mandatario estadounidense aseguró que la operación podría extenderse cuatro o cinco semanas, luego afirmó que su final era inminente, esta vez sin dar fechas.

En tanto que el escenario de incertidumbre económica y la subida del precio del petróleo por el cierre del complican la situación financiera internacional y aumentan el nerviosismo de los mercados por el riesgo de que el conflicto se enquiste.

Con información de EFE.

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