Trump tenía previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, para recomponer las relaciones y prolongar la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero el conflicto con Irán trastocó sus planes. Foto: SAUL LOEB / AFP
Trump tenía previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, para recomponer las relaciones y prolongar la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero el conflicto con Irán trastocó sus planes. Foto: SAUL LOEB / AFP
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Redacción Gestión
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que postergara aproximadamente por un mes su cumbre con el mandatario chino Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido a la guerra en Medio Oriente.

Trump tenía previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, para recomponer las relaciones y prolongar la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero el conflicto con Irán trastocó sus planes.

“Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Pekín) que la retrasen un mes más o menos”, dijo el mandatario a los periodistas en el Despacho Oval.

Insistió en que mantiene una “relación muy buena” con China y rechazó que esté tras alguna maniobra al retrasar el esperado encuentro con el líder de la superpotencia rival.

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“No hay ninguna trampa tampoco (...) Es muy sencillo: tenemos una guerra en marcha. Creo que es importante que yo esté aquí”, agregó Trump.

El domingo, en una entrevista con el Financial Times, ya había sugerido que la cumbre podía aplazarse, y sostuvo que la decisión podría depender de si China ayudaba a reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo y bloqueado de facto por Irán.

“Nos gustaría saberlo antes (de la cumbre)”, declaró Trump en esa entrevista.

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“Conversaciones constructivas”

Delegados de Estados Unidos y de China afirmaron este lunes por separado haber mantenido negociaciones económicas y comerciales “constructivas” en París.

Tras reunirse con enviados chinos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que las conversaciones, además de constructivas, pusieron “de manifiesto la estabilidad de la relación”.

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, también declaró a los periodistas que los gobiernos habían coincidido en que unas relaciones comerciales bilaterales estables benefician a ambos países y al mundo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las negociaciones, que se celebraron el fin de semana y concluyeron el lunes, fueron consideradas por muchos como el preludio de la visita del presidente estadounidense al gigante asiático.

Pekín dijo el lunes que estaba en conversaciones con Washington sobre la visita de Trump,

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Esta vía marítima, crucial para el transporte de petróleo, ha quedado prácticamente cerrada por Irán en represalia por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Trump tenía previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, para recomponer las relaciones y prolongar la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero el conflicto con Irán trastocó sus planes. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Trump tenía previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, para recomponer las relaciones y prolongar la tregua comercial entre Estados Unidos y China, pero el conflicto con Irán trastocó sus planes. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).

“La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel orientador estratégico insustituible en las relaciones entre China y Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa.

que rodea la república islámica.

Estados Unidos anunció la semana pasada nuevas investigaciones comerciales contra 60 economías, incluida China, por sobrecapacidad industrial.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que las investigaciones se centrarán en “la falta de medidas contra el trabajo forzoso” y en establecer si esto perjudica al comercio estadounidense.

Esta medida abre la puerta a nuevas sanciones, lo que provocó las críticas de China.

Pekín declaró el lunes que ha pedido a Washington “corregir sus prácticas comerciales erróneas”.

Li también reiteró que China se opone a este tipo de investigaciones “unilaterales”, informó Xinhua.

Elaborado con información de AFP

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