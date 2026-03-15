Estados Unidos y China concluyeron este domingo la primera jornada de una nueva ronda de consultas económicas y comerciales en la sede de la OCDE en París, que retomarán este lunes para facilitar también el viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de marzo.

“Las conversaciones terminaron a las seis (...) Esperamos que las conversaciones se reanuden mañana por la mañana”, dijo el portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Elliott Hulse, a EFE y otros medios apostados frente a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se celebró la reunión de las delegaciones estadounidense y china.

En este encuentro, que se produce con la guerra en Irán como telón de fondo, las dos partes tienen sobre la mesa cuestiones como los aranceles, los controles tecnológicos y el comercio de minerales estratégicos como las tierras raras.

La guerra en Oriente Medio ha añadido presión a los dos bandos negociadores. Para Trump, las necesidades bélicas, por ejemplo en tierras raras, hacen más urgente un acuerdo con China para poder abastecer adecuadamente su industria militar.

Y para China tener el estrecho de Ormuz cerrado le impide la llegada de petróleo y gas del golfo Pérsico, una de las principales áreas de producción de las que se alimenta.

Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. EFE/Shawn Thew

La cita, encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, pretende igualmente facilitar el viaje de Trump a Pekín.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participa en las conversaciones, que siguen a una serie de rondas celebradas el año pasado con el objetivo de aliviar las tensiones que amenazaban con un casi colapso del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

Este encuentro de París es exactamente la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en mayo de 2025 en Ginebra, tras las reuniones celebradas posteriormente en Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, la última de ellas en octubre del año pasado.

Según dijeron a EFE fuentes conocedoras de las consultas, la OCDE se ha limitado a ceder sus instalaciones para este encuentro.

Estados Unidos sí pertenece a la OCDE, pero China no está en el grupo de las 38 democracias que integran el grupo.

China participa en la OCDE desde 1995 en diálogos y proyectos conjuntos en calidad de integrante del grupo de “Socios Clave”, junto a Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica.

Las conversaciones llegan en un momento de fricciones comerciales y después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. limitara parte del marco jurídico utilizado por Washington para imponer aranceles a China, en un escenario internacional marcado además por la volatilidad energética tras el estallido de la guerra contra Irán.

Diferentes analistas políticos son escépticos sobre un hipotético avance comercial significativo en esta ronda de conversaciones en París o en la cumbre de Pekín de finales de mes.

Trump tiene previsto realizar una visita a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril para un encuentro con Xi.

Durante la visita de Estado que Trump realizó a China en 2017, Washington anunció acuerdos y compromisos de inversión por valor de unos 250.000 millones de dólares.

Elaborado con información de EFE